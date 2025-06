Ancona e Senigallia in tv con due fiction

Le Marche protagoniste all’Italian Global Series Festival, kermesse internazionale in corso a Riccione dedicata alle serie televisive. La Regione ha portato due grandi produzioni girate interamente nel proprio territorio: "Balene" e "Alex Bravo. Poliziotto a modo suo", realizzate con il contributo di Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission. Il presidente Andrea Agostini parla di "due fiction che saranno i campioni di Rai e Mediaset in autunno: ‘Balene’, con Veronica Pivetti e Carla Signoris, andrà in onda su Rai 1 in prima serata, e ‘Alex bravo poliziotto a modo suo’, con Marco Bocci, su Canale 5, sempre in prima serata. Le due serie hanno fatto base rispettivamente ad Ancona e a Senigallia, con riprese in tantissimi Comuni del territorio e il coinvolgimento di numerosi professionisti locali e comparse. Due grandi vetrine per promuovere la bellezza e il patrimonio culturale della nostra regione, che daranno visibilità e riconoscibilità al territorio".

In ‘Balene’ compaiono il centro di Ancona, il Monte Conero, Portonovo, Falconara, Osimo, Sirolo e Jesi. E’ la storia di due amiche di lunga data che si ritrovano dopo anni in seguito alla morte di una loro terza compagna, una ricercatrice innamorata delle balene misteriosamente scomparsa. Al festival sono stati proiettati in anteprima i primi due episodi di ‘Alex Bravo. Poliziotto a modo suo’, fiction diretta dal regista anconetano Beniamino Catena. Il pubblico vedrà sullo schermo Senigallia (in particolare Palazzetto Baviera e la Rotonda a mare), Ancona, Jesi, Montemarciano, Fano, Pesaro e Porto Recanati. La fiction mescola azione, commedia e indagine personale. Marco Bocci è un ispettore di polizia brillante ma decisamente disordinato nella vita privata: un inguaribile playboy che deve districarsi tra casi quotidiani e una misteriosa accusa di omicidio rivolta alla sua ex.