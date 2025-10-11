Ancona, ecco il test Chieti. E’ un esame di maturità

Quella di domani per l’Ancona sarà la seconda sfida a un’attesa big del girone: la prima con l’Ostiamare non è andata bene ai dorici, i quali però, adesso, a un mese circa dall’inizio del campionato, si trovano secondi in classifica con 15 punti conquistati in cinque successi consecutivi. Che sarebbero sei, se si considera anche l’incontro di Coppa vinto mercoledì a Fossombrone. Domani, però, è di nuovo campionato, e la sfida di Chieti, con tifoseria al seguito, rappresenta indubbiamente un primo crocevia di questo campionato, quello che non poteva essere la gara d’esordio contro la formazione di De Rossi. Vincere, infatti, non solo permetterebbe all’Ancona di mantenere il piede pigiato sull’acceleratore insidiando il primato dell’Ostiamare, ma costituirebbe un’importante conferma proprio nella tana di una squadra tra le più attrezzate del girone, attualmente attardata al sesto posto perché ha pareggiato i due big match con Teramo e L’Aquila.

All’Angelini l’Ancona testerà anche la propria solidità difensiva, dopo tre gare in cui non ha subìto gol, che le hanno permesso di ritagliarsi il secondo posto tra le migliori difese del girone con 4 reti subite in 6 partite, seconda solo dietro all’Ostiamare. Il Chieti, invece, ha sempre subito almeno un gol, nelle partite giocate finora, e in settimana non è stato impegnato nella Coppa, eliminato al primo turno dall’Aquila ai rigori. Una cosa è certa: la serie di vittorie ha caricato come una molla la squadra di Agenore Maurizi, che si prepara al big match con il pieno di consapevolezza.

Vincere aiuta a vincere, afferma il detto sportivo, e l’Ancona vuole a tutti i costi i tre punti anche all’Angelini. A Chieti dirigerà l’incontro l’arbitro Domenico Petraglione di Campobasso, che quest’anno ha già arbitrato Maceratese-Vigor: con lui gli assistenti Giuseppe Dellaquila di Barletta e Giovanni Di Meglio di Napoli. Intanto ieri s’è tenuto incontro in Comune tra il sindaco Silvetti e il presidente Polci: "Un confronto cordiale e costruttivo – recita la nota della società –, durante il quale si è discusso del futuro e delle prospettive di crescita e sviluppo del club nel medio-lungo termine".

Al centro del dialogo anche "il progetto legato allo stadio Sorrentino di Collemarino, infrastruttura ritenuta strategica per il futuro sportivo della città. Un passo importante verso una collaborazione sempre più solida tra club e istituzioni, con l’obiettivo di costruire insieme un futuro ambizioso per la realtà sportiva anconetana".

Giuseppe Poli