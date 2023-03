Ancona, fermato 15enne con una pistola: paura in centro, sembrava un’arma vera

Ancona, 28 marzo 2023 – Una pistola nei pantaloni, paura in centro. Una domenica pomeriggio di (quasi) follia, per un 15enne residente ad Ancona. È successo in piazza Roma, due giorni fa. Erano circa le 18.30 quando una pattuglia in transito della polizia locale, impegnata nei controlli di routine, avrebbe notato qualcosa di strano, dei movimenti sospetti vicino ai bagni pubblici della centralissima piazza. C’erano tanti ragazzi e uno di loro aveva in mano un’arma. Sembrava una pistola vera a tutti gli effetti, quella addosso a uno dei tanti ragazzi.

Ma fortunatamente si è scoperto dopo che era un giocattolo senza tappo rosso. Stando a quanto trapela, si tratterebbe di un minorenne dell’età di 15 anni. Il giovane potrebbe essere sceso da piazza Cavour per trascorrere il pomeriggio in centro, con la sua comitiva di amici e conoscenti. Una domenica come tutte le altre, con un po’ di pioggia, ma con un centro cittadino affollatissimo e (davvero) pieno di gente.

In pochi minuti, in piazza Roma, nei pressi dei bagni pubblici, vicino alla fermata dell’autobus, si sono precipitati gli equipaggi della polizia locale: in tutto, c’erano tre pattuglie, compresa quella che poco prima aveva notato uno dei ragazzi maneggiare un’arma, senza tappo rosso di sicurezza e che successivamente – appunto – risultava essere un giocattolo. Non è dato sapere se sia un’arma ad aria compressa o meno.

Certo è che il folto gruppo di minorenni è stato controllato dagli agenti proprio di fronte al rettorato dell’Università politecnica delle Marche.

I poliziotti intervenivano repentinamente sottraendo la pistola al minore. I lampeggianti accessi e la presenza massiccia delle auto di servizio per scongiurare il peggio è stata notata (eccome) dai passanti increduli. Per i vigili, è bastato osservare la pistola e prenderla in mano per capire che si trattava di un’arma giocattolo. Gli agenti intervenivano dunque repentinamente per sottrarre la pistola finta al ragazzo, che evidentemente – chissà – sognava di giocare allo sceriffo, senza pensare che non ha ancora l’età per indossare una divisa. Caricato in macchina, le pattuglie hanno sgommato verso via Carducci per accompagnare il ragazzo al comando di via dell’Industria. Qui, è stato raggiunto dal genitore, a cui è stato in seguito riaffidato. Dell’accaduto, è stata informata la Procura della Repubblica dei minori.