ANCONA: Grandi Eventi, Comune cerca Sponsor per Aumentare Attrattività Città

Grandi Eventi, il Comune cerca aiuto dagli sponsor per aumentare e migliorare l’offerta attrattiva della città. Risorse economiche molto importanti, ma al tempo stesso l’amministrazione ha scelto una doppia strategia che punta a reperire nuove collaborazioni artistiche con soggetti del settore. Nel mirino delle sponsorizzazioni anche il prossimo Natale con l’amministrazione a caccia di 180mila euro per luminarie, alberi da addobbo e iniziative varie. Le parole d’ordine sono attrattività e partecipazione per un progetto che dovrà legare a doppio filo il pubblico con il privato, la capacità amministrativa con la spinta progettuale e anche con i talenti di una intera comunità.

Su questo assunto di base si fonda l’impegno del Comune a ricercare soggetti disponibili a sponsorizzare iniziative, eventi e manifestazioni, che saranno organizzate nel 2023, in particolare dalla direzione Grandi Eventi, ma anche dalla Cultura, dal Turismo, dalle nuove Politiche giovanili: "La nostra intenzione è quella di mettere in atto un cambio radicale di marcia – afferma l’assessore Angelo Eliantonio (foto) – che vede la città come un insieme di persone, soggetti, associazioni, talenti, capaci di delineare i progetti, le loro dimensioni e anche la loro riuscita, nella logica condivisa della riscoperta dei tratti peculiari che devono rendere Ancona capoluogo di regione attrattivo. Non vogliamo calare dall’alto un brand, ma riscoprire un’immagine, e delinearla chiaramente, sulla base di un comune sentire. Risorse economiche, ma non solo. La direzione Grandi Eventi sta infatti anche predisponendo una call a doppio percorso: da una parte ci sarà un avviso per associazioni, enti e festival che vorranno accedere a contributi economici o tecnici, come l’utilizzo dei palchi di piazza del Plebiscito e Posatora, di sedie, delle iniziative di comunicazione, e, dall’altra, ci sarà una ‘chiamata’ per singoli o gruppi di artisti, musicali e non solo, che si dovranno iscrivere a un Albo fornitori e presentare un progetto".

p. c.