Ancona, i tifosi perdono la calma. Scontro a distanza nella società

Guerra fredda in casa Ancona. Il giorno dopo il direttivo del nulla di fatto, i dubbi restano numerosi. In compenso la Curva Nord espone due striscioni molto chiari sul sentiment nei confronti della società. Uno recita "AAA Cercasi società degna di questa città", l’altro "Ssc Ancona c’avete rotto". Un messaggio chiaro e diretto, insomma, uscito da una riunione della tifoseria che s’è protratta fino a tarda notte con la realizzazione dei due striscioni in questione, esposti sul cavalcavia di via Mattei che passa sopra la Flaminia a testimonianza del malcontento e della rabbia che che si sta diffondendo tra i tifosi a causa della situazione. Il direttivo non ha portato a nessuna decisione concreta, infatti, mentre Guerini e Ancarani sono attesi in questi giorni da un confronto con i vertici.

Ma le notizie riportate dal Resto del Carlino dei giorni scorsi sono comunque importanti per cercare di capire come si potrà evolvere la situazione societaria nei prossimi mesi. Intanto c’è da pianificare il modo in cui far fronte ai circa 400mila euro che l’Ancona dovrà pagare da qui a fine stagione. Dovrebbero esserci entrate da sponsorizzazioni per circa 100mila euro, ma ne resterebbero comunque 300mila. Una cifra considerevole se si pensa che i due soci, con tempi e modalità diverse, hanno già versato nelle casse dell’Ancona 400mila euro ciascuno. Al resto del budget, finora, hanno contribuito le sponsorizzazioni – non quelle dei due soci – per una cifra complessiva che si aggira sui 400-450mila euro, e circa 300mila euro da abbonamenti e incassi.

Resterebbero, dunque, da pagare stipendi, spese vive, affitti e voci varie da qui alla fine della stagione, cioè marzo (non ancora pagato), aprile e maggio, appunto per la somma indicata. Poi c’è la prossima stagione che, come ha detto chiaramente Guerini, costerà sicuramente di più: aumentare il budget per alzare l’asticella, insomma. Ma per avere una risposta concreta su questo tema bisognerà capire come sarà composta l’Ancona il prossimo anno. Marconi e Polci, infatti, filano dritti verso il divorzio, troppe le divergenze e le incompatibilità, di carattere o di quel che è. Marconi possiede società che gli permetterebbero certamente di proseguire l’avventura biancorossa da solo. Bisognerà capire se e quanto sarà disponibile a farlo.

Dall’altra parte Polci porterebbe un investitore con cui è in contatto, pronto a investire nell’Ancona. Diventandone il socio forte, dunque, ma non a fianco a Marconi. Sarebbe un imprenditore di Roma del settore cinematografico. Ma non è escluso che il potenziale investitore, che è già stato ad Ancona, possa presto rivelarsi anche per mettere alle strette Marconi, che però da parte sua potrebbe preparare una contromossa.

Giuseppe Poli