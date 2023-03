Ancona-Igoumenitsa, azioni comuni su penisola iberica

Un’azione strategica comune per promuovere il valore della trasversalità nel trasporto marittimo e nelle Autostrade del mare fra il Mediterraneo orientale e la penisola Iberica: è l’obiettivo condiviso dal presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo, e dall’amministratore delegato del porto di Igoumenitsa, Athanasios Porfiris. La direttrice che collega Balcani ed Europa Iberica, attraverso il passaggio sul territorio italiano, ha nello scalo dorico e nelle infrastrutture stradali di Marche e Abruzzo un ruolo centrale sia dal punto di vista geografico, con la posizione al centro dell’Adriatico e della Macroregione Adriatico Ionica, sia grazie al fatto che Ancona è il porto ‘core’ di due corridoi europei, lo Scandinavo-Mediterraneo e il Baltico-Adriatico. Un vantaggio competitivo evidenziato anche dal dato che il 16% dei mezzi in imbarco per la Grecia nello scalo dorico hanno origine nella penisola Iberica e da Igoumenitsa si dirigono poi verso la Turchia e l’area del Mediterraneo orientale. "Gli scali sono al servizio non solo dell’economia di Marche e Abruzzo ma anche di quella europea" afferma il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo.