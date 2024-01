Ancona, il centrocampo ora parla greco. Arriva Vogiatzis mentre Rolfini è un rebus

Il greco Vasilios Vogiatzis approda all’Ancona, in prestito con diritto di riscatto dal Giugliano. Nell’attesa che si sblocchi la trattativa per l’attaccante Alex Rolfini, l’Ancona aggiunge al suo roster il giocatore classe 1996 che ha iniziato la sua carriera tra i professionisti dieci anni fa con l’Ergotelis Sub, prima nell’under 20 e l’anno successivo in prima squadra. Ha giocato sempre in Grecia, nelle ultime due stagioni in Super League 2, la serie B ellenica, fino a questa stagione dove è approdato al Giugliano, undicesimo nel girone C, squadra con cui ha collezionato 21 presenze di cui 12 da titolare e 9 da subentrato – nessun gol all’attivo –, sempre nel ruolo di centrocampista centrale o di mezzala nel 4-3-3 di mister Bertotto.

Il giocatore arriverà stamattina ad Ancona e dopo le visite mediche sarà disponibile per mister Colavitto. Ecco dunque il quinto inserimento del mercato invernale dopo quelli arrivati in biancorosso nei primi giorni di gennaio, e cioè Mondonico, Prezioso, Moretti e Giampaolo. La lista degli ingressi con Vogiatzis è pari a quella delle uscite: Dutu, Kristoffersen, Gavioli, Mattioli e Peli, ai quali si aggiunge Nador che rientra alla Spal.

Marenco, dato in uscita nelle scorse settimane, a questo punto potrebbe restare, anche perché il giocatore, che aveva assolutamente ben impressionato nella prima parte del campionato e che è giovane e di proprietà dell’Ancona, potrebbe tornare utile alla squadra.

Intanto ieri il procuratore di Alex Rolfini era a Vicenza per trattare il passaggio del suo assistito all’Ancona, ma il Vicenza non ha ancora messo nero su bianco l’arrivo di Delle Monache in prestito dalla Sampdoria, quindi non ha liberato il giocatore. E anche quella di ieri si è trasformata, così, in una giornata interlocutoria sul fronte dell’attacco.

La telenovela Rolfini dovrebbe concludersi oggi, o al massimo domani, ultimo giorno di mercato. Se l’attaccante di Portomaggiore non dovesse essere ceduto dal Vicenza all’Ancona, la società di Tiong e Canil ha un’alternativa, quella cioè proposta dall’Entella ai dorici: Alessandro Faggioli, altro ex dorico compagni di squadra di Rolfini proprio due anni fa. Faggioli, però, è un attaccante centrale, più un’alternativa a Spagnoli che una punta che possa agire da esterno d’attacco. Il giocatore si è trovato bene ad Ancona e tornerebbe volentieri, e d’altra parte lo staff tecnico lo conosce perfettamente. Se non arriverà Alex Rolfini (23 presenze e 4 gol quest’anno con il Vicenza) arriverà Alessandro Faggioli (26 presenze e 1 gol quest’anno con l’Entella), insomma, in un calciomercato invernale che per la società dorica appare quasi tutto all’insegna del déjà vu.

Giuseppe Poli