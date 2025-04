Ancona, il cuore dei tifosi. Applausi per le "bandiere". Striscioni contro la società

L’Ancona ha perso ieri 4-0 l’ultima in casa con il Castelfidardo. Ma la partita vera, per il futuro societario e calcistico, è quella che si è giocata fuori dal campo, tra spalti semideserti e tifoseria in contestazione fuori dallo stadio. Come quella con i potenziali interlocutori, trattative che dovrebbero riscaldarsi nei prossimi giorni dopo l’addio di Guerini, Ancarani e Gadda promesso a fine stagione e il conseguente disimpegno annunciato a mezza bocca da Stefano Marconi.

La contestazione sugli spalti è cominciata con lo striscione "Anche alle uniche bandiere di questa realtà avete dimostrato come fa schifo fare calcio in questa città" ed è proseguita fuori, dove circa trecento ultras dell’Ancona si sono radunati per inscenare la contestazione disertando lo stadio, ma anche aspettando la squadra poco fuori dalla porta carraia, a fine partita, per salutarla dopo l’ultima deludente prestazione. Qui, però, la contestazione verso la società ha lasciato il posto all’affetto e alla gratitudine che i tifosi hanno dimostrato alla squadra e allo staff tecnico. Davanti a un grande striscione con scritto "grazie", infatti, Vincenzo Guerini, Francesco Ancarani, Pietro Tamai, Massimo Gadda e Andrea Bruniera hanno ricevuto dalla tifoseria, tra gli applausi, una sciarpa biancorossa ciascuno. Alla squadra un messaggio chiaro: "Oggi non ci siete piaciuti, ma il campionato non è ancora finito, ad Avezzano dovrete giocare come se fosse una finale, noi compreremo i biglietti per venire a fare il tifo per voi".

E poi cori contro i soci Stefano Marconi e Massimiliano Polci, ma anche altri cori d’incitamento e d’ammirazione per Vincenzo Guerini, Massimo Gadda e Andrea Bruniera. Dopo la disfatta con il Castelfidardo, la tifoseria chiede un’ultima partita degna della maglia con il cavaliere armato, domenica prossima ad Avezzano. Magari dopo che tutta la squadra avrà ricevuto lo stipendio di marzo, l’impegno e la concentrazione saranno diversi da quelli (non) visti contro il Castelfidardo. Nel frattempo, nel totale caos societario, al momento sembra aprirsi una sola strada percorribile, che è quella che dovrebbe portare all’imprenditore romano del settore cinematografico Alessandro Di Paolo, come il Resto del Carlino peraltro ha riportato già diverse settimane fa. Il quarantacinquenne appassionato di calcio ed ex Ostiamare, dove il padre Roberto figurava come presidente fino allo scorso gennaio, prima della cessione a Daniele De Rossi, è in contatto da tempo con la sponda societaria facente capo a Massimiliano Polci. Questa, tra le varie trattative portate avanti sia da Polci sia da Marconi sembrerebbe al momento quella più concreta. A meno che lo stesso Marconi, che appunto sembra essere deciso a uscire, non tiri fuori un coniglio dal cilindro spiazzando tutti sul filo di lana, cosa che peraltro fece già quattro anni fa con il passaggio del testimone a Mauro Canil. Al momento, però, la strada più percorribile per il calcio anconetano potrebbe essere proprio quella che porta ad Alessandro Di Paolo, che potrebbe essere affiancato da Netoip ma anche dall’ex patron Andrea Marinelli come sponsor. I prossimi giorni saranno decisivi per capirne di più e un ruolo chiave, in questa difficile situazione, ce l’avrà anche il sindaco Daniele Silvetti. Ieri non erano presenti nè Marconi, né Egidi, né Recchi. C’erano invece Manciola, Polci e Brilli. Qualcosa vorrà pur dire. A fine gara ha parlato per tutti il capitano Filippo Boccardi: "Per noi essere pagati il 15 o il 28 cambia molto perchè dobbiamo pagare l’affitto, sostenere tante spese. Non mi faccio prendere in giro.Comunque ci hanno assicurato che per il 28 sarà tutto a posto".