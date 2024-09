Ancona, il ds tenta gli ultimi colpi. Trasferta in scooter per gli ultras

Tra campo e mercato: se da una parte mister Gadda prosegue nella preparazione alla trasferta di Senigallia in Coppa Italia, dall’altra il direttore sportivo Pietro Tamai continua a muoversi per sparare le ultime cartucce sul mercato, o forse l’ultima: parliamo del portiere Klaidas Laukzemis, diventato un vero e proprio tormentone che sembra però essere finalmente giunto al suo epilogo. La disponibilità del giocatore e del suo entourage al trasferimento in biancorosso, come ormai noto, è totale: l’operazione sta andando per le lunghe a causa della lentezza dell’Imolese, proprietaria del cartellino, nel cedere l’estremo difensore biancorosso al Catania, che a sua volta lo girerebbe subito in prestito all’Ancona. In soldoni, se gli etnei dovessero acquistare oggi il giocatore, quest’ultimo verrà immediatamente ceduto in prestito ai dorici. Se invece la cessione non dovesse concretizzarsi nell’immediato, il suo passaggio alla corte di Gadda dovrebbe avvenire massimo entro lunedì: insomma, la chiusura dell’operazione è ormai una pura formalità. L’arrivo di Laukzemis potrebbe rappresentare l’ultimo tassello del mercato biancorosso: il budget disposto dalla dirigenza per le operazioni in entrata è infatti stato quasi raggiunto e, a meno che non si presentino occasioni vantaggiose, la rosa può dirsi completata all’80 per cento. Un sondaggio era stato fatto anche per l’attaccante Zuppel del Trapani, che aveva dato il suo benestare al trasferimento ad Ancona, ma la società granata, come fatto nei giorni scorsi con Fidelis Andria e Siracusa, ha bloccato la sua cessione.

Mentre procede spedita la campagna abbonamenti, la Curva Nord ha organizzato in scooter la trasferta per il match di Senigallia, attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook: "Domenica 1 settembre per la partita di Coppa Italia Serie D contro la Vigor Senigallia Curva Nord Ancona affronterà la trasferta in scooter. Invitiamo tutta la tifoseria dorica a prendere parte alla trasferta e a partecipare a questa iniziativa! L’appuntamento è alle 16.30 al parcheggio superiore dell’ospedale di Torrette. Si invita chi non fosse in possesso di moto o scooter a prendere comunque parte al corteo, in macchina, posizionandosi dietro a tutte le moto.

Intanto è slittata la decisione del Tribunale Federale sul ricorso presentato da Francesco Agnello, presidente della vecchia US Ancona, sull’ammissione della SSC Ancona al campionato di Serie D, rimandando "la trattazione dei procedimenti riuniti all’udienza del 27 settembre 2024, ore 10:30". Una partita quindi che (purtroppo) sembra tutt’altro che conclusa.

Gianmarco Minossi