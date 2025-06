Ancona, il mercato tiene banco. Assemblea degli ultras con il sindaco

Mentre sul fronte societario le acque continuano a essere piuttosto agitate, tra colloqui che si concludono con un nulla di fatto e una tifoseria che si fa sempre più ostile nei confronti di questa società, l’Ancona comincia a gettare le basi per la stagione che verrà. Nonostante la temporanea mancanza di un direttore sportivo, il responsabile dell’area tecnica Gaetano Iossa è piuttosto attivo sul fronte mercato, in stretta sinergia con il tecnico Agenore Maurizi. I primi due tasselli dell’organico dorico per l’annata 2025-2026 sono prossimi all’inserimento: si tratta dell’attaccante Andrea Bianchimano e dell’ala mancina Cristian Pecci (probabile che vengano annunciati già domani).

Per il secondo si tratterebbe di un ritorno, visto che ha già indossato la maglia biancorossa nel corso di questa stagione e che ha già espresso più volte la propria volontà di sposare la causa anche per quest’anno. Bianchimano invece, non ha bisogno di presentazione: lo scorso gennaio, con indosso la casacca della Fermana, ha realizzato il gol decisivo con cui i gialloblù di Fabio Brini espugnarono il Del Conero. Attaccante longilineo e prestante fisicamente, ha al suo attivo una consolidata esperienza in Serie C: tra i suoi gol più significativi, c’è quello alla Feralpisalò che permise al Perugia di salire in Serie B nel 2021 ed è considerato un lusso per la categoria. Si tratterebbe certamente di due rinforzi di spessore, ma la dirigenza sta sondando anche altri profili, consapevole che partire in anticipo significa strutturarsi in maniera importante. Per il reparto offensivo l’ultimo nome è quello di Nicholas D’Este, che nell’ultimo campionato si è diviso tra Follonica Gavorrano e Sant’Angelo in Vado realizzando tredici reti: su di lui ci sarebbero però anche altre squadre.

Altro esterno offensivo messo nel mirino dall’Ancona è Andrea Zini, classe ‘98 della Recanatese, su cui però è forte il Piacenza (più defilate invece Giulianova, Carpi e Ospitaletto). Le attenzioni verso il reparto offensivo non sono certamente casuali: la società vorrebbe infatti cautelarsi nel caso di un’eventuale partenza di Antonio Martiniello, su cui è concreto l’interesse de L’Aquila.

Insomma, sono tante le cose che cominciano a bollire in pentola in questa fase iniziale di mercato. Fuori dal campo invece, da segnalare l’assemblea indetta dalla curva nord lunedì 23 giugno alle 21 al Cinema italia di Corso Carlo Alberto, in cui verrà discussa l’attuale situazione societaria alla presenza del sindaco Silvetti. Intanto l’Ancona ha reso omaggio, tramite i suoi social a Giuseppe Gaspari (scomparso all’età di 82 anni), portiere che nel capoluogo concluse la sua carriera agonistica nel 1966, per poi farvi ritorno come vice allenatore nel 1987-88. "Personaggio unico, i portieri dell’Ancona erano in buone mani. Riposa in pace Beppe, eri veramente uno di noi", il ricordo su Facebook di Massimo Gadda.

Gianmarco Minossi