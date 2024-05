Ancona: il nuovo ds, conto alla rovescia. Scelta fatta, ma il nome resta top secret

Giorno dopo giorno, si avvicina il momento in cui il nome del nuovo direttore sportivo dell’Ancona sarà reso ufficiale. La società prosegue nel lavoro in questa direzione, a bocche rigorosamente cucite. Le ultime ipotesi fatte nei giorni scorsi sembrerebbero non trovare un riscontro. Ciò che appare ormai abbastanza scontato, però, è che la scelta sia stata già fatta. L’Ancona non starebbe più sondando e confrontando tre diversi profili, quindi, piuttosto starebbe aspettando l’ok definitivo da parte del prescelto. Che al momento sarebbe ancora sotto contratto con la sua società di appartenenza e dunque impossibilitato a mettere la firma sul contratto che lo legherà ai colori biancorossi. Ci sarà da aspettare ancora qualche giorno, forse una settimana, forse meno, anche sulle tempistiche della trattativa l’amministratore delegato Roberta Nocelli non fornisce indicazioni. Negli ultimi giorni sembra che il profilo, che inizialmente poteva essere quello di un giovane dirigente emergente, sia diventato quello di un professionista più esperto, con una solida reputazione alle spalle, capace di guadagnarsi la fiducia di Tony Tiong e di godere della stima di Roberto Boscaglia, con il quale dovrà mettersi al più presto al lavoro. Le caratteristiche richieste sono chiare e sono state espresse dalla stessa Roberta Nocelli di recente. "Il profilo che cerchiamo per la crescita del club – ha scritto l’amministratore delegato nei giorni scorsi in una nota diffusa dalla società – dovrà avere determinate caratteristiche: una di queste è la visione globale dal nostro vivaio. Il nuovo direttore sportivo dovrà essere una persona motivata, di fiducia. Che non abbia conti aperti con nessuno, un direttore senza vincoli. Insieme al presidente stiamo stabilendo progetti, budget e visione del futuro che andremo a condividere con il nuovo direttore sportivo e con il mister". Ecco, dunque, gli step che seguirà la dirigenza biancorossa: prima di tutto il nuovo direttore sportivo, poi l’ufficializzazione della conferma di mister Boscaglia – assolutamente scontata –, la definizione del rapporto con Roberto Ripa, attuale responsabile dell’area tecnica, e l’inizio della costruzione della nuova squadra, che dovrà passare per alcune conferme di contratti in scadenza a fine giugno, come per esempio quelli di Gatto, Pasini, Martina e Basso, quattro elementi che sembrano godere della piena fiducia del tecnico di Gela.