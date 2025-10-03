Ancona, il presidente Polci tra presente e futuro: "Vogliamo la promozione e una società forte"

Mentre la squadra si prepara per il prossimo appuntamento di campionato, previsto per domenica al Del Conero contro la Recanatese, la società del presidente Massimiliano Polci procede per la sua strada, quella intrapresa nei mesi scorsi e che porterà presto all’allargamento della proprietà. Non c’è ancora una data per questo atteso closing – pare che le parti stiano mettendo nero su bianco diversi aspetti – ma, come spiega Polci, non c’è nulla da temere. D’altra parte il socio romano Alessandro Di Paolo è stato visto già in più di una circostanza a fianco al presidente, l’ultima delle quali in occasione della vittoriosa trasferta di Castel di Lama.

Nel frattempo la società ha diffuso un’iniziativa promozionale a cominciare proprio dalla partita di domenica contro la Recanatese: gli under 14 d’ora in poi potranno entrare gratuitamente in curva nord. Sulla pagina Facebook della società tutti i dettagli per richiedere il biglietto omaggio.

Presidente Polci, cinque giornate e dopo la partita d’esordio quattro vittorie consecutive, di cui tre in trasferta: come commenta questo inizio sfolgorante dell’Ancona?

"E’ un ottimo inizio, al di là del risultato non positivo maturato contro l’Ostiamare, che è stata una partita in cui abbiamo raccolto molto meno di quanto meritassimo. Al di là di quella sconfitta, immeritata per quanto visto in campo, la squadra ha dimostrato grande solidità, personalità e spirito di gruppo. C’è ancora da lavorare ma siamo sulla strada giusta".

Squadra costruita per lottare per il primo posto: lo ribadisce?

"Sì, l’obiettivo è quello. Lo abbiamo detto fin dall’inizio, non ci siamo mai nascosti. Poi sappiamo anche che il calcio non è una scienza esatta e che il campo è sempre il giudice supremo. La squadra è stata costruita con ambizione e qualità e crediamo di poter lottare fino alla fine per le posizioni di vertice".

Parliamo di società: quando è previsto questo atteso closing?

"Su questo preferirei non entrare troppo nei dettagli. Posso dire che stiamo lavorando con grande attenzione e responsabilità per il bene dell’Ancona. Le cose stanno andando avanti. La priorità è garantire continuità e solidità al progetto sportivo".

C’è da preoccuparsi per questi continui rinvii?

"No. Siamo consapevoli di quello che stiamo facendo".

Cosa dice il suo socio Alessandro Di Paolo, che era a fianco a lei anche a Castel di Lama?

"E’ una persona di grande affidabilità e con una visione chiara. Siamo in costante confronto e contatto e stiamo lavorando insieme, con serietà e determinazione, per costruire qualcosa di importante per il futuro dell’Ancona".

Come state procedendo sul fronte sponsor?

"Ci stiamo muovendo con determinazione. Ci sono trattative in corso e contatti avanzati che presto si concretizzeranno. Il nostro obiettivo è coinvolgere realtà che credano nel nostro progetto sportivo e nel valore del brand Ancona".

Cambierà il main sponsor sulla maglia?

"Come spiegavo, stiamo definendo contatti importanti. Ci sono interlocutori seri e interessati. Non posso anticipare nulla ma a breve potrebbero esserci novità significative anche sotto questo aspetto".

Giuseppe Poli