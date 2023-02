"Ancona in maschera", un pienone mai visto

Aria da ‘notte bianca’ ieri ad Ancona. Nel senso che raramente ad Ancona si vede l’intero asse del centro, da piazza della Repubblica a piazza delle Muse, così affollato come è accaduto ieri pomeriggio.

Merito di ‘Ancona in Maschera’, il Carnevale cittadino, che ha attratto migliaia di persone ansiose di vedere maschere e costumi (in versione ‘singola’ e di gruppo), ma anche di assistere alle varie iniziative di animazione preparate soprattutto per la gioia dei veri protagonisti della giornata: i bambini.

Merito anche di una giornata invernale per niente fredda, al contrario.

Non che ‘El Carnevalò’ in passato non abbia fatto registrare il ‘sold-out’, ma forse gli anni del Covid avevano fatto dimenticare a qualcuno quanto forte fosse la voglia di tornare a vivere certi eventi in (numerosa) compagnia.

Il momento clou scatta davanti alla Muse con la partenza del corteo, animato tra gli altri dalla Banda musicale di Torrette, dalla Mao Branca Street Band, dagli sbandieratori di San Floriano, dalle majorette di Pianello Vallesina vestite da Arlecchino e dalla Sasselles Show Fantasy Parade.

Sul palco in piazza Cavour salgono anche le principesse e gli altri personaggi disneyani di ‘Fantasia, Sogno e Realtà’, associazione sempre presente ad eventi del genere, ricorda l’assessore Stefano Foresi, i danzatori dell’Accademia Danze Ottocentesche, i baby percussionisti di Zona Musica e i gruppi mascherati di varie scuole. I più piccoli vanno in visibilio per i personaggi ispirati al mondo di Harry Potter e per i supereroi più popolari. A Foresi ad un certo punto viene messa una scopa in mano, e l’assessore sta al gioco pulendo il palco, ‘come Gianni Morandi a Sanremo’, scherza il conduttore dello show Roberto Cardinali.

Tra i suoi momenti più attesi della giornata c’è l’esibizione del comico, mago e illusionista Andrea Paris, spesso visto in televisione. Altra performance molto applaudita è quella delle ‘Fontane danzanti’, che concludono al tramonto la coloratissima e fantasiosa kermesse. Ad attirare la gente in centro ci sono anche i negozi aperti.

Così c’è chi ne approfitta per comprare qualcosa, possibilmente a prezzo di saldo. Inevitabile qualche problema per la viabilità, ma i vigili urbani gestiscono al meglio la situazione, soprattutto nei punti più critici come via Vecchini e via Palestro. Ancona ritrova così il ‘suo’ Carnevale, nella speranza che anche nei prossimi anni tutto vada come ieri, e che certe cose diventino solo brutti ricordi.

Raimondo Montesi