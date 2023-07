Ancona, incontro con Viva Servizi per affrontare gli sversamenti

"La cosa certa è che dobbiamo effettuare una ricognizione. Il disagio è evidente, quindi siamo soddisfatti che arrivi questo incontro con Viva Servizi per capire quali sono le progettualità, quali gli investimenti e i progetti da mettere in campo. La Giunta si è insediata lo scorso 19 giugno. Ritengo essenziale capire tecnicamente come intervenire e, così, scegliere le migliori strade da percorrere". Il sindaco Daniele Silvetti conosce bene gli sversamenti, che nel tratto anconetano interessano Palombina Nuova, Collemarino, Torrette e gli specchi d’acqua sotto la piscina del Passetto e al Cardeto. Ma mostra un atteggiamento prudente in vista del confronto con la società di gestione della rete idrica. "Per porre rimedio agli sversamenti serve un approccio concreto e pragmatico – integra Silvetti -. Lo faremo interagendo con progettisti e tecnici, consapevoli che il problema c’è e va risolto". Al momento la delega dei rapporti con Viva Servizi è in capo all’assessore Manuela Caucci, ma è chiaro che al vertice - in cui sarà presente anche Stefania Signorini - ci sarà pure Silvetti. "In piena stagione balneare è un tema di grande attualità perché la criticità si accentua. Da parte nostra il massimo impegno per risolverla". Per Ancona l’ipotesi progettuale è una grande vasca di accumulo in un terreno tra Collemarino e Torrette, nella quale far confluire le acque meteoriche prima dell’arrivo al mare, oltre a reti idriche separate (bianche e scure) e una riduzione progressiva delle superfici impermeabili in città.