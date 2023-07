Ancona, interdizione di balneazione a Torrette-Palombina, Maria Antonietta B. propone un rimedio

Gentile direttore, ogni volta che piove, in estate, il tratto di costa da Torrette a Palombina, sotto al Cardeto e sotto alla piscina del Passetto, viene interdetto, con annesso divieto di balneazione, per via dell’apertura degli scolmatori. Mi chiedo se – negli anni – non si sia mai potuto ovviare a questa cosa. Non si potrebbe trovare un rimedio alternativo, con delle vasche in grado di raccogliere l’acqua piovana e la sporcizia, che poi potrebbe essere smaltita altrove dalle rispettive ditte di nettezza urbana?

Maria Antonietta B., Ancona