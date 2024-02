Ancona Jazz, festa per i 50 anni

Ancona Jazz "Fifty Years"! Il festival Ancona Jazz quest’anno festeggia le sue 50 edizioni: il 3 marzo 1974 il Palazzetto dello Sport ospitò il concerto del pianista francese Martial Solal, organizzato dal Jazz Club Ancona, nato pochi mesi prima per volontà di alcuni giovani appassionati. Da allora Ancona Jazz ha regalato 50 anni di concerti con nomi prestigiosi e nuovi grandi talenti, produzioni originali, prime assolute, mostre, conferenze, seminari, dischi e libri.

Dall’1 al 3 marzo alla Mole si celebrerà la ricorrenza con una speciale edizione ‘Winter’ (cui seguirà la consueta edizione estiva). "Guardando ora a ritroso su ciò che è stato fatto in cinque decenni possiamo ben affermare che la mole di lavoro, per numero di concerti dislocati nei luoghi più rappresentativi della città, ma anche di attività collaterali disparate, è stata impressionante e di peculiare visibilità - dichiara il direttore artistico Giancarlo Di Napoli -. Dal punto di vista artistico siamo sempre stati fedeli ad alcuni criteri: sguardo attento alla storia del jazz senza preclusioni stilistiche, valorizzazione del canto, attenzione alle realtà regionali e nazionali, ma soprattutto un’idea produttiva originale, tendente a far valere proprie idee esclusive".

E proprio con un’esclusiva (italiana) si inizia venerdì. E’ l’omaggio alla Blue Note Records di Stefano Di Battista con il Colours Jazz Ensemble, un modo per celebrare la storica etichetta, punto di riferimento estetico con il quale ogni musicista jazz ha dovuto confrontarsi.

Non parliamo poi dei collezionisti e semplici appassionati, nelle cui discoteche private quei mitici 33 giri registrati magnificamente da Rudy Van Gelder continuano ad essere presenti in modo copioso. Marco Postacchini, colonna storica della Colours Jazz Orchestra, aveva pronti degli arrangiamenti per un nuovo disco da registrare in aprile, e ben volentieri ha accettato di presentare in anteprima il progetto.

Massimo Morganti ha scelto i musicisti coinvolti, tratti per lo più dalla medesima orchestra, e Ancona Jazz ha pensato, come solista ospite, a Stefano Di Battista, figura di livello nazionale e internazionale.

Sabato alla Libreria Fogola sarà presentato ‘Pepito - Il principe del jazz’ del giornalista Marco Molendini, dedicato a Pepito Pignatelli e allo sviluppo della scena romana del jazz negli anni ’70. Nel pomeriggio, alla Mole, tavola rotonda ‘Da spettatore a direttore artistico’ con Francesco Martinelli (docente di Storia del Jazz), Stefano Zenni (critico musicale, docente di Storia del Jazz e direttore artistico), Lorenzo Cimino (trombettista, compositore e direttore artistico) e Marco Molendini sui festival jazz in Italia.

A seguire proiezione in anteprima del documentario ‘Tutti i colori del Jazz’ sui 20 anni della Colours Jazz Orchestra. Infine, concerto del sassofonista Emanuele Cisi e della chitarrista Eleonora Strino ‘Crossing the Bridge’, che omaggia Sonny Rollins. Domenica 3 sarà il ‘vero’ compleanno di Ancona Jazz: il concerto di Solal sarà ricordato con un evento esclusivo: un "Piano Conclave" con due pianoforti e quattro grandi pianisti: Dado Moroni, Francesca Tandoi, Benito Gonzalez e Danny Grisset.

Info www.anconajazz.com.