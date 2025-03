Ancona, l’Atletico Ascoli si prende il derby. E ora la classifica si fa sempre più dura

Ancona

ANCONA (3-5-2): Laukzemis 5,5; Bellucci N. 5 (12’ st Gianelli 4), Codromaz 6, Rovinelli 6; Pecci 6, Useini 5,5 (12’ st Azurunwa 5), Gulinatti 5,5 (8’ st Battistini 5), Alluci 6, Marino 5 (38’ st Merighi 4); Belcastro 4,5 (24’ st Martiniello 5,5), Varriale 6. A disp. Bellucci F., Boccardi, Sare, Bugari. All. Gadda 5,5.

ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Pompei 6; Mazzarani 6, D’Alessandro 7, Feltrin 6; Ascoli 6, Severini 6 (26’ st Scimia 6), Olivieri 7, Vechiarello 6,5 (47’ st Baraboglia sv), Valentino 6,5; Didio 5,5 (21’ st Coquin 6,5), Maio 5,5 (32’ st Minicucci 7). A disp. Galbiati, Ceccarelli, Camilloni, Clerici, Antoniazzi. All. Seccardini 7.

Arbitro: Rashed di Imola.

Reti: 9’ Olivieri, 44’ st Minicucci.

Note - Ammoniti: Gadda, Alluci; spettatori: 2288 compresa quota abbonati; recuperi: 0’ + 4’.

ANCONA

Ancona non pervenuta, il derby lo vince l’Atletico Ascoli riscattando il ko dell’andata. Sull’incerta prestazione dei dorici, che escono tra i fischi del proprio pubblico, pesano le assenze e le condizioni non certo ottimali di alcuni giocatori chiave, ma la prova è davvero incolore. Per l’Ancona, sempre sesta, è la terza sconfitta nelle ultime cinque partite. Di questo passo la missione dei dorici, nelle prossime cinque partite, sarà quella di centrare la salvezza. Altro che playoff.

Di tutto questo ne beneficia l’Atletico Ascoli, che aggredisce subito l’Ancona sfruttando la propria rapidità, pressando alto e conquistando palloni. Come quello che, grazie alla manovra lenta dei dorici, la squadra di Seccardini trasforma in gol con Olivieri, bravo a calciare di destro sorprendendo Laukzemis dal limite dell’area. La reazione dell’Ancona al vantaggio dell’Atletico è inconsistente. L’unica occasione per pareggiare la spreca Belcastro su gentile concessione di Pompei, il trequartista a porta vuota calcia incredibilmente alto. Dopo la mezz’ora Maio potrebbe raddoppiare ma sparacchia fuori, poco dopo Bellucci non riesce a sfruttare un angolo di Gulinatti.

Gadda rivoluziona la squadra nella ripresa, sposta Bellucci al centro della difesa, con Codromaz a sinistra e Rovinelli a destra, e poi getta nella mischia nel giro di pochi minuti Battistini, Azurunwa e Gianelli, poi anche Martiniello, infine Merighi. La pressione dell’Ancona crea solo un’opportunità, il palo di Codromaz. Poco dopo i dorici recriminano ancora per un possibile fallo di mano in area su rovesciata di Belcastro. Partita stregata, ma l’Ancona ci mette del suo contro un Atletico caparbio e, nell’ultimo spicchio di gara, con due attaccanti di movimento, tattica che premia Seccardini. Così nel finale Merighi regala palla a Coquin che calcia debole, ma angolato: Laukzemis respinge sui piedi di Minicucci che appoggia per il 2-0.

Giuseppe Poli