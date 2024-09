Ancona, Laukzemis ha firmato. Mister Gadda ha il nuovo portiere

Dopo una lunga e a tratti estenuante attesa, l’Ancona ha finalmente il suo nuovo portiere: dopo aver completato gli ultimi passaggi burocratici, il Catania ha formalizzato l’ingaggio di Laukzemis dall’Imolese e il conseguente passaggio in prestito ai dorici. Anche gli ultimi intoppi burocratici sono stati sistemati e presto mister Gadda abbraccerà il suo nuovo numero uno: che non sarà ovviamente disponibile per la trasferta di Coppa Italia di Senigallia. Come già scritto ieri, con l’ingaggio dell’estremo difensore baltico, il mercato dell’Ancona può dirsi concluso: all’ottanta per cento infatti, la rosa è bella che completata, infatti eventuali nuovi innesti verranno presi in considerazione solo se si dovessero presentare occasioni vantaggiose. Una di queste è rappresentata dal ventunenne attaccante del Trapani Diego Zuppel, che però la società non è intenzionata a lasciarlo partire. La società granata prende in valutazione esclusivamente offerte di prestito per il giocatore, firmato in estate dopo l’esperienza vissuta con l’Acireale. Zuppel, che ha dimostrato grande talento e determinazione durante il suo periodo all’Acireale, è considerato un elemento fondamentale per il Trapani, che non intende privarsi delle sue prestazioni a meno che non si tratti di un prestito che possa garantire un ritorno futuro del giocatore. La decisione del Trapani di considerare solo offerte di prestito riflette la strategia del club di investire nei propri giocatori e di puntare sulla continuità per raggiungere obiettivi ambiziosi. Diego Zuppel, con la sua esperienza e le sue qualità, rappresenta un patrimonio importante per la squadra granata, che vuole costruire il futuro intorno a giocatori di talento come lui.

Nonostante l’interesse di altre squadre, il Trapani mantiene una posizione ferma, rifiutando qualsiasi offerta che non sia in linea con i propri piani strategici. Non sembrano esserci quindi speranze per un suo tesseramento, così come per altri profili: ad oggi infatti, nonostante quelli che erano gli accordi ventilati ad inizio stagione con Lazio e Frosinone, non si è vista nemmeno l’ombra di qualche giovane proveniente dai rispetti vivai, né sembrano esserci possibilità di tesseramento nei prossimi giorni. Ma questi sono aspetti che dovranno chiarire le figure societarie che hanno seguito da vicino la questione. Intanto la squadra prosegue nella preparazione alla sfida del Bianchelli, con Gadda che dovrebbe proporre lo stesso modulo e gli stessi undici visti a Recanati. Si preannuncia il solito esodo di massa di tifosi, pronti a riempire la gradinata a loro riservata.

Gianmarco Minossi