Ancona, le distrazioni sono vietate. A caccia della prima vittoria in casa

E’ il primo turno infrasettimanale di campionato – l’altro è fissato prima di Pasqua – e per la quarta giornata l’Ancona affronta in casa e in notturna il San Marino degli ex Gulinatti e Useini. Per la squadra del Titano tre partite e altrettante sconfitte, a L’Aquila, nel recupero contro il Termoli, e contro l’Ostiamare. Un inizio terribile, per il San Marino che, però, nella classifica di valore di rosa secondo Transfermarkt è la sesta realtà del girone. Attenzione, dunque, all’ostacolo di stasera, perché i peccati d’euforia possono costare cari. I dorici vengono da due vittorie consecutive nelle ultime due trasferte, la partita d’esordio coincisa con il ko contro l’Ostiamare, primo in classifica a punteggio pieno, è stata archiviata come un incidente di percorso, la squadra di Maurizi in queste tre gare non ha mai deluso.

E non sembra intenzionata a volerlo fare stasera, davanti al proprio pubblico che, nonostante la contestazione contro la proprietà, ha recuperato un po’ d’ottimismo dopo i due successi di Termoli e Castel di Lama. Dopo il doppio successo esterno, dunque, l’Ancona vuole riprovarci. Per consolidare la classifica quanto la crescita mostrata finora, per conquistare la propria tifoseria a suon di risultati, per restare agganciata alle posizioni più interessanti della graduatoria, per quanto dopo poche giornate conti ancora relativamente.

Per farlo deve centrare il primo successo in casa, quello che le ha negato l’Ostiamare nella gara d’esordio. I biancorossi, se si esclude la Coppa, non hanno ancora festeggiato sotto la curva e stasera potrebbe essere l’occasione giusta, al di là della classifica che ricopre il San Marino che sta pagando un inizio di campionato più difficile delle attese. Per la squadra è un momento positivo, sei punti in due trasferte hanno dato grande fiducia a Gelonese e compagni, una fiducia che stasera va trasformata in qualcosa di utile alla causa.

Affrontando il San Marino con lo stesso approccio messo in campo nella gara di Castel di Lama. Maurizi non può ancora contare su Sparandeo e lascia intendere che provvederà a qualche modifica dell’undici iniziale, rispetto all’ultima partita, mantenendo il solito 4-2-3-1. Un terzino, forse De Luca per Ceccarelli, forse Petito per Calisto, un trequartista, Attasi per Meola, un esterno d’attacco, Zini per Pecci o per Cericola. Il resto della formazione dovrebbe essere quello di domenica scorsa contro l’Atletico Ascoli.

