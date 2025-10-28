Ancona, l’era Di Paolo non poteva iniziare meglio

Manita alla Maceratese nonostante assenze pesanti, secondo posto in classifica confermato, alla pari del primato come miglior difesa del girone insieme a quella dell’Ostiamare. E poi ancora, ottavo risultato utile consecutivo in campionato, decimo considerando la Coppa.

Il derby dell’Helvia Recina non assegnava niente più dei tre punti in palio, una gara come le altre, "una partita di calcio" per dirla alla Maurizi, ma rappresenta un punto fermo da cui ripartire. Nel giorno in cui la porta di Salviati ha perso l’imbattibilità che durava dal 21 settembre scorso – gol di Maio a Castel di Lama –, l’Ancona è esplosa in fase offensiva, strapazzando la Maceratese soprattutto in una ripresa in cui ha segnato a ripetizione, dopo la rete di Miola, con Rovinelli, poi Attasi, poi Pecci con deviazione cercata su conclusione ancora di Rovinelli, infine con Zini, al primo centro in campionato dopo quello di mercoledì scorso in Coppa.

Il tutto senza Kouko, Gelonese, Matese e Ceccarelli. Un quadro chiaro e fatto di numeri, con cui l’Ancona ha mostrato la sua forza e la sua determinazione nell’inseguire la lepre Ostiamare. Tante le indicazioni positive per Agenore Maurizi, dalla possibilità di proporre anche Cericola come centravanti, pronto a sacrificarsi in un ruolo non proprio il suo andando vicinissimo al gol in un paio di occasioni, alla risposta più che pronta fornita da ognuno dei protagonisti chiamati in causa, come l’altro baby-trequartista, Attasi, al suo primo gol in biancorosso, fino alla prova eccellente dei due centrali di difesa Bonaccorsi e Rovinelli, quest’ultimo addirittura protagonista con una rete e un assist che vale come un gol. Benone anche Miola, macinatore di palloni a centrocampo e pronto alla zampata decisiva nella circostanza del primo gol dorico.

"Siamo partiti forte sia nel primo tempo sia nel secondo – ha raccontato Miola –. Potevamo farci condizionare in occasione del gol del pareggio, invece ci siamo ricaricati e nel secondo tempo siamo partiti forte, siamo tornati in vantaggio e siamo stati bravi per il resto della gara a rischiare poco, tenendo sempre il pallino del gioco in mano, come dimostrano le poche conclusioni in porta da parte della Maceratese. Siamo una grande squadra in tutti i suoi elementi, i titolari sono veramente forti, noi dobbiamo farci trovare pronti in ogni occasione che ci viene data. Molto emozionante questo primo gol, in un’atmosfera calda, sono felicissimo. Il primo posto? E’ sempre stato il nostro obiettivo, continueremo così, sperando in qualche passo falso dell’Ostiamare".

Le buone nuove giungono anche sul fronte societario: presente alla partita anche l’avvocato Claudio Moretti, rappresentante della Romana Film che fa capo ad Alessandro Di Paolo, entrata ufficialmente nel capitale dell’Ancona nei giorni scorsi. Presente anche Luca Gerilli, giovane dirigente romano e principale candidato a rivestire al più presto il ruolo di direttore sportivo, come il Resto del Carlino scriveva già a maggio scorso.

Luca Gerilli, nel post partita, s’è intrattenuto fuori dallo stadio insieme al presidente Massimiliano Polci e al consigliere Andrea Manciola. Anche per il suo ruolo, così come accaduto per la Romana Film, si avrà l’ufficialità del suo ingresso solo a cose fatte, ma la sua presenza a Macerata lascia intendere che i tempi sono ormai maturi.

La squadra riprenderà oggi alle 13 gli allenamenti al Sorrentino di Collemarino, per preparare la partita che domenica al Del Conero la vedrà affrontare il Giulianova alle 14.30.

Giuseppe Poli