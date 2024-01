Ancona, l’obiettivo è rinforzare l’attacco. Mister Colavitto punta sul ritorno di Rolfini

Con l’ufficialità di Gavioli ceduto a titolo definitivo al Monterosi, sale a tre il numero delle uscite dall’Ancona in questo mercato di gennaio. Prima Dutu, di proprietà della Fiorentina, girato alla Virtus Francavilla, poi Kristoffersen ceduto definitivamente alla Pro Sesto e ieri Gavioli approdato all’ultima in classifica del girone C. Restano con le valigie sulla porta Nador, di proprietà della Spal, e Peli, dell’Atalanta. L’altro che dovrebbe partire è Mattioli. Nador potrebbe rientrare a Ferrara, per Peli le opzioni sono diverse, è stato sondato dal Rimini ma anche dall’Entella e dal Pontedera. Per Mattioli c’è l’ipotesi Arzignano. Finora il saldo è di quattro arrivi e tre uscite, ma i giocatori destinati a lasciare l’Ancona sono sei, dunque in previsione ci sono altri due ingressi.

Al diesse Francesco Micciola di recente sarebbero stati proposti sia Simone Simeri, attaccante della Carrarese, Mattia Minesso, della Triestina, ma il ds avrebbe evitato di approfondire perché starebbe aspettando una risposta definitiva dal Vicenza per l’ex dorico Alex Rolfini: sembrerebbe lui il profilo giusto scelto dall’area tecnica dell’Ancona per l’attacco, Rolfini è un attaccante ben conosciuto dall’ambiente quanto da mister Colavitto, che non impiegherebbe certo molto a entrare negli schemi del tecnico di Pozzuoli.

Lo scorso weekend ha giocato un quarto d’ora circa nel finale di partita tra Vicenza e Giana Erminio, realizzando anche il terzo gol dei veneti: la trattativa si potrebbe sbloccare a breve, forse addirittura prima della partita di Pineto, pare che tutto dipenda dal Vicenza. Quanto al nome di Gianmarco De Feo, attaccante ex Imolese ed ex Ascoli, che è stato accostato di recente all’Ancona, sembrerebbe non corrispondere alle caratteristiche cercate dallo staff tecnico. A centrocampo è uscito anche il nome di Lorenzo Andreoli, classe 2001 di scuola Brescia in forza alla Pergolettese, 10 presenze per lui di cui una sola volta da titolare, giocatore che potrebbe svolgere il ruolo di alternativa a capitan Gatto ma non certo uno in grado di cambiare il peso specifico della rosa a disposizione di Colavitto.

L’Ancona a centrocampo cerca un giocatore che possa fare il titolare e tra i possibili innesti c’è sempre quello dell’ex Matelica Riccardo Calcagni, capitano e titolare fisso del Novara: difficile però che i piemontesi decidano di privarsene. A quest’Ancona serve qualità e le serve soprattutto in attacco, anche la partita di Gubbio ha evidenziato questo limite, d’altra parte in fase offensiva se si esclude il bomber Spagnoli, gli altri attaccanti stanno segnando ben poco e sono già tre le partite consecutive che i dorici terminano senza gol all’attivo: niente a Lucca, né in casa contro l’Entella né a Gubbio. Il presidente Tony Tiong arriverà ad Ancona in tempo per assistere alla partita di domenica sera a Pineto: chissà che insieme a lui non arrivi l’annuncio di un importante acquisto per l’attacco anconetano.

