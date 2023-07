Ancona, mamma scala il Monte Rosa: “Sfida promessa a mia figlia”

Ancona, 31 luglio 2023 – E’ mamma di due bambine, ha 45 anni e dal niente ha scalato il Monte Rosa, più di 4mila metri di altezza. Alpinista per un giorno, anzi per due e mezzo, Sara Leoni, una anconetana che vive ad Osimo, dove fa l’agente immobiliare.

Il pallino per la montagna, quello di raggiungere una vetta per mettersi alla prova, mai esplorata prima e con nessuna esperienza le è venuto nel 2020, in pieno lockdown per la pandemia. "In quel periodo facevo corsi per sviluppare business online e ce ne erano anche di avanzati e ho voluto farne uno anche così, sia per una crescita professionale che per motivarmi perché noi donne pensiamo alla famiglia, ai figli, ci sembra a volte di essere arrivate ma sono tante le cose che possiamo ancora fare e dobbiamo trovare il tempo anche per noi. In questo corso c’era la possibilità di fare un viaggio, una sfida con se stessi su cose mai fatte e io in montagna a questi livelli non ero mai andata. Non ho fatto mai nemmeno sport".

Il 21 luglio scorso Leoni ha raggiunto il rifugio Capanna Margherita, una delle vette del Monte Rosa, a 4.554 metri. "E’ il più alto d’Europa – spiega la 45enne – ed eravamo in 30 con guide alpine esperte che ci hanno accompagnato. Con me c’erano altri due marchigiani, Erica Pesaresi di Filottrano e Danilo Cuccagna di Pollenza. Una esperienza ricca non solo per il viaggio esteriore ma anche per quello interiore. Io dico infatti aver fatto due viaggi, uno fuori e uno dentro di me. Nonostante mi sia allenata e pensassi che ero preparata mi sono accorta che in certi punti più difficili non rompevo il fiato e lì è stata la mia sfida. Non ho mollato, mi sono concentrata sulla guida, la seguivo, avevo un obiettivo da raggiungere e non potevo abbandonare. Oltre che per me stessa infatti ho fatto questa vetta anche per una promessa a mia figlia di dieci anni, Melissa. Lei mi aveva fatto un disegno, rappresentandomi mentre scalavo la montagna e scrivendo su un foglio questa è mamma Sara che arriva nella cima, lascerà questo disegno sul rifugio Margherita così quando io sarà grande ritroverò sul rifugio il mio disegno. Non potevo deludere mia figlia".

Per arrivare al rifugio il percorso è stato diviso in tappe, per l’acclimatamento. La prima notte l’ha passata a 2.600 metri al rifugio Orestes, poi al rifugio Gnifetti, a 3.600 metri di quota. "Siamo partiti in cordata – continua Leoni – quando eravamo quasi a 4mila metri ci ha preso anche una tempesta di neve, improvvisa. E’ stata dura, anche adattarsi alla turca dei rifugi con grosse camerate da condividere ma ce l’ho fatta, mi sono messa in gioco. Se vuoi con la mente puoi fare tutto".