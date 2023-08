Ancona, maxi sequestro di merce abusiva: multati 88 vù cumprà

Ancona, 25 agosto 2023 -Operazione spiagge sicure, maxi sequestro di merce e denunce per 88 ‘vu’cumprà’ cumambulanti. Prosegue senza sosta il piano straordinario di interventi condotti sulla riviera dorica dai finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, predisposto in funzione dell’intensificazione dei flussi turistici verso le località di villeggiatura dei Comuni di Ancona, Senigallia, Numana, Sirolo, Montemarciano e Falconara Marittima, finalizzato alla prevenzione ed alla repressione dei fenomeni della contraffazione e dell’abusivismo commerciale. Una raffica di controlli hanno consentito di individuare e sanzionare 88 venditori abusivi di origini extracomunitarie e sottoporre a sequestro un quantitativo complessivo di oltre 21mila tra articoli di abbigliamento, calzature, accessori e bigiotteria varia, tra cui t-shirt, pantaloncini, cinture, ombrelloni, occhiali da sole, costumi da bagno, teli da mare, aquiloni, gonfiabili e giocattoli vari. I finanzieri anconetani hanno battuto a tappeto tutte le spiagge del litorale nonché i principali luoghi di aggregazione e della movida rivieraschi. Numerosi sono stati gli interventi eseguiti, nel corso di uno dei quali, effettuato presso la spiaggia Urbani in località Sirolo, un soggetto extracomunitario, alla vista degli agenti si è dato alla fuga in mare e ha cercato di sottrarsi al controllo portando con sé sia l’espositore che lo zaino contenente i 300 articoli di abbigliamento ed accessori che aveva al seguito. Soltanto dopo un lungo dialogo con l’ambulante i finanzieri sono riusciti a convincerlo a uscire dall’acqua e a consegnare la merce per poi procedere con la verbalizzazione. Le attività si sono concluse con il sequestro della merce illecitamente commercializzata nonché con la contestazione delle violazioni amministrative previste dalla normativa in materia, che prevedono l’applicazione di sanzioni pecuniarie che vanno da un minimo di 516 a un massimo di 25mila euro. Tutti i prodotti sottoposti a sequestro, nei numerosi servizi effettuati dai militari del comando provinciale di Ancona, una volta concluse le procedure amministrative del caso, verranno affidati a svariate associazioni di volontariato operanti sul territorio anconetano che provvederanno alla successiva distribuzione nei confronti di famiglie indigenti e bisognose. Il piano di intervento costituisce lo specchio del costante e quotidiano impegno che i finanzieri di Ancona profondono nella lotta all’indebita commercializzazione di prodotti contraffatti e ad ogni forma di abusivismo commerciale, illeciti che alterano le regole del mercato, danneggiano i commercianti onesti e contribuiscono alla diffusione di fenomeni estremamente dannosi quali il lavoro nero, il riciclaggio e l’evasione fiscale.