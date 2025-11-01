Ancona, meriti il pubblico di una grande

ANCONA

Domani in casa con il Giulianova l’Ancona cerca un successo per restare in scia all’Ostiamare, sperando anche in un’inversione di tendenza di pubblico al Del Conero.

Quattro le partite finora disputate in casa dai dorici, con un pubblico mai superiore alle duemila presenze, ma anche in leggero calo, in occasione degli ultimi confronti, a dispetto dell’ottima posizione in classifica di cui godono i dorici.

Ora però l’Ancona è reduce da otto risultati utili consecutivi – dieci contando anche le partite di Coppa –, e al Del Conero, dopo il ko con l’Ostiamare, ha vinto gli altri tre incontri, tra l’altro sempre con il medesimo punteggio, 2-0.

E c’è anche la vittoria esterna nel derby di domenica scorsa a Macerata, cinque gol agli avversari in una partita giocata alla perfezione nonostante defezioni pesanti.

Tutti fattori che, insieme all’ufficialità dell’ingresso in società da parte della Romana Film di Alessandro Di Paolo, dovrebbero aver sgombrato il campo da dubbi, paure, incertezze e richieste di maggiore chiarezza da parte della tifoseria.

Ancona sembra pronta a riaccendersi sugli spalti, insomma, e la tradizionale rivalità con il Giulianova potrebbe fare il resto: i dorici potrebbero così ritrovare un po’ di pubblico proprio in questa prima domenica di novembre dedicata ai defunti, ma non per questo meno interessante sotto il profilo sportivo.

D’altra parte punti e pubblico sono due aspetti della stagione che vanno nella medesima direzione. E la squadra ha una missione importante, per cercare di giocarsi sino in fondo le proprie chance di vittoria del campionato: continuare a vincere, anche con il sostegno della sua tifoseria, e, nello stesso tempo, sperare in un passo falso dell’Ostiamare, che finora ha collezionato nove vittorie in altrettante gare.

I romani ospiteranno il Teramo, terzo in classifica, un big match vero e proprio che potrebbe dire molto su questo campionato. Ma anche fornire la possibilità all’Ancona, in caso di affermazione del Teramo, di riavvicinarsi considerevolmente alla vetta. I dorici, però, oltre a sperare in una frenata della formazione ostiense, devono assolutamente centrare un altro successo, dimostrare le loro qualità pure contro i giuliesi, anche senza capitan Gelonese, alla seconda giornata di squalifica, con un Kouko recuperato ma non al meglio, e un De Luca reduce da qualche giorno di febbre. Con un’Ostiamare che viaggia alla velocità della luce, infatti, l’Ancona non può permettersi passaggi a vuoto.

L’obiettivo dei dorici, dunque, sarà quello di ripetere anche contro il Giulianova la prova di Macerata, una prestazione fatta di intensità, pressing, aggressività e continuità, fattori che hanno finito per premiare l’Ancona con ben cinque gol.

Anche questo aspetto potrebbe essere un segnale di quanto la squadra di Agenore Maurizi stia crescendo: non più soltanto la migliore difesa del campionato, insieme a quella dell’Ostiamare, ma adesso dotata anche di una fase offensiva da paura, pur senza Kouko.

Quanto all’undici di partenza di domani, difficile che Maurizi cambi qualcosa in una squadra, come quella di una settimana fa, che ha confezionato un risultato così lusinghiero.

Dirigerà l’incontro l’arbitro Antonio Pio Pascuccio di Ariano Irpino, insieme a lui gli assistenti Franzjoseph Grasso di Acireale e Gabriele Lovecchio di Brindisi.

Tra l’altro Pascuccio una settimana fa ha diretto la partita Teramo-Chieti terminata 1-1.

Giuseppe Poli