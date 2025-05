"Ancona meta alternativa al turismo di massa"

"Ci sono più di 300 aree archeologice censite in regione, le Marche possono diventare una destinazione alternativa al turismo di massa puntando su autenticità, qualità e accoglienza relativamente alle esperienze culturali. Bisogna pensare a itinerari a tema, percorsi turistici integrati, eventi e rievocazioni storiche nei siti promuovendo una sinergia tra enti pubblici, privati e operatori culturali e turistici". Lo ha spiegato Viviana Caravaggi, dirigente del Comune di Ancona e presidentessa dell’Ordine provinciale degli architetti intervenendo all’incontro dedicato oggi alle "Strategie di valorizzazione del patrimonio storico-archeologico di Ancona".

"Le Marche – ha ricordato – hanno 258 luoghi della cultura riconosciuti dal Ministero, non siamo posizionati male a livello nazionale; la maggior parte sono di proprietà di Stato ed enti locali, 72 invece sono di proprietà privata. Nel 2022 gli ingressi si attestano sulla media nazionale. Ma come vengono valorizzati questi luoghi? Il turismo archeologico non è solo cultura, è anche economia, ogni visitatore genera infatti una catena di calore sul territorio. Ancona potrebbe prolungare la stagione turistica e può diventare un polo formativo e lavorativo in ambito culturale se supportata da investimenti stabili".