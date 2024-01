Ancona, mister Colavitto mischia le carte. Contro il Gubbio recuperati gli uomini chiave

Ancora senza Cioffi, che lavora a parte e che, evidentemente, non è pienamente recuperato dal fastidio muscolare cui è andato incontro nella partita contro la Lucchese, l’Ancona prepara nei dettagli il match che la vedrà opposta, domani pomeriggio al Barbetti di Gubbio, alla formazione umbra. Nell’allenamento di ieri pomeriggio al Paolinelli Gianluca Colavitto ha provato nuovamente il 4-3-3, schierando insieme a Perucchini una difesa composta da Clemente, Cella, Mondonico e Agyemang, a centrocampo Saco, Gatto e Paolucci, in attacco Energe, Spagnoli e Giampaolo.

Modulo diverso e formazione differente rispetto al giorno precedente, dunque, quando il mister aveva provato prima un 3-5-2 e poi un 4-3-1-2. Insomma tante diverse formazioni e altrettante opzioni per la partita di domani, con alcuni punti fermi, come quelli del completo recupero di giocatori come Gatto, Paolucci e Martina, imprescindibili per l’Ancona insieme a pochi altri. La sfida di Gubbio rappresenta un nuovo crocevia per il campionato dell’Ancona, una partita che dovrebbe essere vissuta dai diretti protagonisti come una sfida da dentro o fuori, da giocare con il sangue agli occhi e con tutte le energie possibili. La rapida crescita della squadra e il ritorno a risultati positivi passano attraverso il duro lavoro settimanale ma anche attraverso delle prestazioni ineccepibili almeno sotto il profilo dell’impegno e della determinazione. Il calcio, poi, spesso lo decidono gli episodi, ma vista la situazione in classifica l’Ancona non ha più bonus-alibi da spendere, il risultato va conquistato a ogni costo, a cominciare da domani. Dopo due sconfitte consecutive, infatti, ora l’Ancona ha assolutamente bisogno di punti.

All’andata il Gubbio s’è imposto al Del Conero per 2-1: è stata la prima sconfitta della gestione Donadel, dopo il vantaggio di Paolucci sono arrivati prima l’autogol di Perucchini e quindi il gol di testa di Galeandro. La Curva Nord chiama i fedelissimi del tifo a stringersi intorno alla squadra e ad essere presenti anche a Gubbio, mentre a causa dello scarso numero di adesioni è stato cancellato il pullman che stavano organizzando Noi Biancorosse e i Cuba. Durante la partitella di ieri ai margini del campo, oltre a Cioffi, anche Marenco: anche lui, infatti, è nella lista dei partenti insieme a Nador e Peli, come pure Gavioli e Mattioli.

Almeno quattro di questi cinque dovrebbero lasciare la squadra per fare posto ad altrettanti ingressi. Una volta trovato posto ai giocatori in uscita il diesse Micciola provvederà agli attesi ulteriori innesti, i nomi finora accostati all’Ancona sono sempre quelli, cioè il centrocampista ex Matelica Riccardo Calcagni del Novara e il bomber Alex Rolfini, ex dorico ora al Vicenza.

Giuseppe Poli