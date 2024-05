Ancona nel grande giro: "Il nostro sogno è quello di portare i concerti di caratura nazionale"

di Raimondo Montesi

Assessore Eliantonio, negli ultimi giorni si è parlato dell’Ulisse Fest e dei due eventi all’Anfiteatro curati da Popsophia, mentre a breve inizierà ‘Tipicità in blu’. Possiamo dire che è iniziata la stagione ‘primavera-estate’ dei grandi eventi?

"Tipicità in blu aprirà la stagione perché quest’anno sarà il laboratorio dei contenuti propedeutici alla Festa del Mare 2024. Mai più estati con eventi col contagocce come in passato, quest’anno la città non sarà deserta".

Cosa rappresenta l’apertura di due luoghi fondamentali come l’Anfiteatro romano e il Porto antico, così legati alla storia e all’identità cittadine?

"Al progetto Anfiteatro sta lavorando l’assessore alla cultura Anna Maria Bertini. L’anteprima dello scorso anno è stata molto positiva. Sono due luoghi iconici e identitari che rappresentano già da soli un elemento di grande fascino e attrattività. Il nostro compito è valorizzarli riempiendoli di contenuti".

In particolare, ci sono già altri nomi che potrebbero esibirsi al Porto antico? E che ‘indirizzo’ volete dare a questo sito? Potrà ospitare anche concerti pop e rock di grande richiamo o ci sono dei limiti imposti da esigenze di sicurezza?

"Il Porto è prima di tutto un luogo di lavoro. Mettere in piedi questo progetto è stato molto complesso perché le prescrizioni in ordine alla sicurezza sono tante. Con l’Autorità Portuale c’è sintonia su ogni aspetto, l’Arena è modulabile a seconda delle esigenze di produzione. Può ospitare fino a cinquemila persone, o fino a duemila. A breve ci saranno ulteriori novità". Per i grandi eventi ci vuole continuità, in modo da fidelizzare il pubblico e fare di Ancona un punto di riferimento anche a livello nazionale. Ci sono risorse sufficienti per garantire questa continuità?

"Le risorse sono un tema centrale, ma lo è ancor di più la credibilità nei confronti degli artisti.

A settembre scorso siamo partiti dal nulla, dall’anno zero. Entrare nei circuiti dei grandi concerti è un lavoro lungo, i principali festival italiani hanno storie ventennali. Per gli eventi su bigliettazione prevediamo l’impiego di sponsorizzazioni prevalentemente private".

Molti rimpiangono le stagioni dei grandi concerti allo Stadio e al PalaPrometeo ‘Rossini’, quando vennero anche star internazionali come Rem, Peter Gabriel, Dylan, Skunk Anansie... Pensa possa nascere una collaborazione con soggetti privati che facciano rivivere quel periodo?

"Lo stadio Del Conero tornerà protagonista il prossimo anno con i Pinguini Tattici Nucleari. La stagione invernale del Teatro delle Muse e del Palaprometeo è stata molto positiva. Ligabue, Levante, Concato, Tony Hadley, solo per citarne alcuni. Nelle strutture al chiuso restiamo geograficamente competitivi. Il cambio di passo dobbiamo farlo, appunto, l’estate".

Ancona è pronta ad accogliere grandi eventi dal punto di vista della ricettività? A lungo ci si è lamentati, ad esempio, che in città non ci sono abbastanza alberghi.

"Le nostre ambizioni vanno di pari passo con alcuni investimenti importanti che sono previsti nel centro della città, dall’ex Palazzo del Mutilato all’ex albergo Roma e Pace. Più cerchiamo di cambiare la vocazione della città più siamo in grado di attrarre investimenti nel settore alberghiero".

Un suo sogno personale? Cioè, potendo, chi vorrebbe portare ad Ancona?

"Il nostro sogno è vedere Ancona stabilmente nel giro dei grandi concerti nazionali dopo anni di anonimato. E’ un obiettivo di mandato chiaro dell’amministrazione del sindaco Daniele Silvetti".