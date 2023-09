Ancona nella rotta. Porto tra i più scelti per i nuovi sbarchi. E non è finita qui

Il Comune di Ancona e l’insostenibilità di accogliere altri richiedenti asilo all’interno dei progetti di sua competenza. Ormai è un disco rotto. I vertici della Giunta, dal sindaco, Daniele Silvetti, all’assessore ai servizi sociali, Manuela Caucci, fino alle recenti esternazioni del vicesindaco, Giovanni Zinni, sono collegati sulla stessa lunghezza d’onda: non ci sono posti nei progetti Sai (ex Sprar), non possiamo più accogliere nessuno, "il Governo ci ascolti e non mandi più navi di ong fino allo scalo dorico". Il problema sembrerebbe limitato a questo, ma in realtà Ancona, la sua provincia, come tutti gli altri territori italiani, rientrano nell’ambito del sistema di accoglienza che precede le ripartizioni dei migranti.

Il grosso dei minori stranieri non accompagnati (Msna), nel 2022, non sono arrivati nei centri di accoglienza del comune dopo lo sbarco dalla Geo Barents o della Ocean Viking. Lo stesso discorso vale per i progetti Cas, i centri di accoglienza straordinari gestiti dalle prefetture per gli adulti, anch’essi abbastanza saturi: a luglio i Cas delle Marche ospitavano circa 950 stranieri in attesa della richiesta di status da rifugiati. La differenza sullo stile comunicativo tra le due istituzioni è abbastanza chiara, con l’amministrazione comunale che pensava di avere dei crediti da spendere con il Governo Meloni, potendo sfruttare il mantra sventolato in campagna elettorale della cosiddetta ‘filiera istituzionale’. Il Premier ha altri problemi in questo momento e risolvere l’emergenza migranti è più importante delle proteste di un piccolo capoluogo di regione. Il 2023 rischia di superare i numeri record di sbarchi stabiliti nel 2016 e la situazione, dopo un’estate drammatica resta tale lungo il canale di Sicilia. Ieri la nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere, a cui per ben tre volte è stato assegnato lo scalo di Ancona, ha effettuato ben sette salvataggi consecutivi di naufraghi alla deriva, raccogliendo a bordo oltre 330 migranti. Segno che il Mediterraneo tra Libia, Tunisia e Italia è pieno di barchini, carrette del mare ecc cariche di disperati in fuga verso l’Europa. A confermare la drammatica situazione c’è l’hotspot di Lampedusa, negli ultimi giorni stracarico e con cifre spaventose, da 3 a7mila rifugiati da ricollocare sulla terra ferma. Dei migranti salvati dalle ong circa 570 sono stati trasferiti ad Ancona: il primo sbarco il 10 gennaio, l’ultimo giovedì scorso. Più il Comune alza la voce e più il Ministero dell’Interno assegna il nostro porto alle navi internazionali.

È già successo sette volte e ormai, a parte Bari, lo scalo di Ancona è quello più scelto dal Governo dopo gli esperimenti con Ravenna, Ortona e altri porti del medio-alto Adriatico.