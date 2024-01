Ancona, Nocelli annuncia l’arrivo di Tiong: "Vogliamo la salvezza il prima possibile"

Nel giorno dopo il pari di Gubbio torna a parlare l’amministratore delegato Roberta Nocelli, che sceglie le frequenze di Radio Tua per chiedere ad Ancona e alla tifoseria di "fare quadrato" intorno alla squadra e alla società, annunciando che i prossimi giorni il presidente e patron Tony Tiong sarà ad Ancona. "Non è vero che sono sparita, sono sempre al lavoro dieci ore al giorno – spiega Nocelli –. Sono poco presente alla radio, perché nella scorsa stagione c’era soprattutto l’esigenza di ascoltare la parte tecnica, rispetto al mio parere. Non mi sono mai sottratta al confronto, non mi sono mai tirata indietro. Per quanto riguarda la situazione di classifica, come dice Tiong, qui nessuno è contento. L’ho scritto qualche giorno fa, che sono arrabbiata, e lo sono ancora. L’ultima volta abbiamo parlato del budget e sono stata derisa, anche perché avevo dichiarato che era paragonabile a quello della scorsa stagione. Ora c’è chi ci dà dei banditi, questo non è accettabile. Non parlo per me, ma anche per il presidente che ci mette i soldi ogni mese. Il presidente arriverà domenica, staremo insieme diversi giorni dedicati ai confronti interni ed esterni. È ovvio che ci sono stati errori, e mi ci metto anche io, anche se nella parte tecnica non c’entro. Il presidente ne è consapevole, Tiong lo sa che servono innesti e serve conquistare la salvezza il prima possibile, non siamo impazziti. Nessuno qui è fermo. Poi i fatti dimostreranno o meno non tanto la capacità economica del presidente, che lo sta dimostrando ogni mese da quando è arrivato, ma quello che abbiamo fatto: stiamo facendo movimenti di mercato, in entrata e uscita, sono stati chiesti dei giocatori e li abbiamo fatti trovare pronti, operazione studiata da un po’ di tempo. Ma non siamo ancora al completo, il direttore e il mister stanno lavorando, sotto l’occhio del presidente e della società. Ma non c’è nessuno che rema per retrocedere. Gli errori sono evidenti. Stiamo cercando di risolvere la situazione nel miglior modo possibile. Ma certe cose vanno risolte nello spogliatoio e nell’area tecnica, altre con gli apporti economici. Vogliamo tutti uscire dalla situazione insieme". Tanti gli aspetti toccati dall’ad Roberta Nocelli, che ha parlato a lungo e a ruota libera, sollecitata su vari temi, soprattutto quelli di mercato e quello della necessità di rinforzare la rosa, visto che l’Ancona si trova in zona playout. "Gli errori sono evidenti. Lo sappiamo anche noi che servono altri innesti. Il momento è difficile, il presidente ha fatto anche un comunicato il 30 dicembre, ogni giorno provo a trasferirgli il sentimento e le problematiche che constatiamo ogni giorno, rendendolo consapevole delle difficoltà. Certo che servono soluzioni. Stiamo provvedendo. In questo momento ci interessa portare ad Ancona elementi giusti, trovando una soluzione che ci porti il prima possibile alla salvezza. Adesso contano i fatti, conta che si risolvano i problemi. Poi a tempo debito si parlerà di eventuali cambiamenti. Ora serve fare quadrato".