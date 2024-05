Ancona, Nocelli ha ridato fiducia all’ambiente

Un primo e significativo effetto, il comunicato emesso sabato mattina dall’Ancona a firma dell’amministratore delegato dell’Ancona Roberta Nocelli, lo ha sortito: ha risvegliato nei tifosi una fiducia che sembrava apparentemente sopita dopo gli ultimi giorni di silenzio. Un comunicato chiaro, conciso, nel quale è stata ribadita la volontà di investire in un progetto a lungo termine, partendo dal centro sportivo fino ad arrivare alla squadra, senza dimenticare la parte dirigenziale con la ricerca del nuovo direttore sportivo. Basta farsi un giro tra i social per capire l’umore che si respira tra i tifosi: effettivamente, un’iniezione di fiducia in questo momento di calma piatta ci voleva. Nonostante ancora non sia arrivato alcun annuncio ufficiale, la società ha già le idee chiare: la settimana che verrà potrebbe essere finalmente quella buona per annunciare la conferma di Boscaglia, che è atteso a giorni in città per incontrarsi con la dirigenza e pianificare insieme il futuro. Poi sarà la volta del direttore sportivo, il cui profilo sembra ormai rispondere al nome di Andrea Maniero. Ma al di là dell’aspetto legato alle nuove figure che sposeranno il progetto Ancona, che si respiri un clima di rinnovata fiducia e ottimismo lo si è percepito anche pochi giorni fa attraverso le parole di Lorenzo Paolucci, uno dei punti fermi da cui ripartirà la nuova Ancona, il quale ha affermato di aver rinnovato "perché il club ha progetti ambiziosi": e detto da un giocatore della sua caratura, non è sicuramente poco.

Proprio ambizione è la parole chiave che i tifosi volevano sentire: in un anno nefasto dal punto di vista dei risultati e in cui la società è stata spesso criticata perché tacciata di non imporsi obiettivi ambiziosi, le parole della Nocelli risuonano come un toccasana per tutto l’ambiente. Ma questa non è certamente una novità: nel bene o nel male, l’ad ci ha sempre messo la faccia. E’ lei che in questo momento, dopo Tiong, ha potere decisionale all’interno della società e ogni decisione che verrà presa dal patron, arriverà attraverso una sua consulenza.

Chissà che ora anche gli altri giocatori chiave non decidano di seguire la decisione di Paolucci: come già scritto pochi giorni fa su queste colonne, i vari Spagnoli (elemento imprescindibile), Perucchini, Mondonico e Gatto, rappresentano l’ossatura su cui costruire l’Ancona 2024-2025. In mancanza di annunci ufficiali e con una stagione che si deve ancora concludere, programmare diventa fondamentale per non arrivare impreparati all’apertura della sessione estiva di calciomercato. La società lo sa, Tiong in primis e proprio per questo motivo ogni giorno può essere quello buono per l’annuncio di tecnico e ds.

Gianmarco Minossi