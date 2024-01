Ancona non fallisce il derby con Loreto

loreto

1

ancona

3

PARZIALI: 25-20, 20-25, 18-25, 15-25 NOVA VOLLEY : Carotti 7, Conocchioli 1, Areni, Campana 3, Torregiani 17, Alessandrini 14, Vecchietti 3, Mangiaterra 8, Dignani (L), Quintabà, Marchetti, Sampaolo 1, Papa (L2). All. Iurisci

THE BEGIN ANCONA: Durazzi, Giorgini (L), Larizza 1, Giombini (L), Pulita, Albanesi, Gasparroni 4, Fantauzzo 4, Tomassetti 12, Ferraro 10, Ferrini 16, Sansonetti 1, Santini 18. All. Della Lunga

Arbitri: Bolici e Villano

Ancona non sbaglia nel derby di Loreto. La formazione di Della Lunga vince in rimonta dopo il set iniziale ad appannaggio di un Loreto che approccia bene firmando subito tre muri. La formazione neroverde mantiene il vantaggio complice anche qualche errore ospite. Dal secondo set la musica cambia con Ancona che cresce al servizio, mentre i padroni di casa calano in tutti i fondamentali. Decisivo l’ingresso di Tomassetti per gli ospiti, con Santini migliore realizzatore del match con diciotto punti.