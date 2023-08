Ancona orgogliosa fa il tifo per i suoi atleti: "Una stagione storica" - Mondiali Tamberi e Barontini

Tamberi e Barontini, unici due marchigiani della spedizione azzurra, entrambi anconetani: la loro partecipazione è stata "celebrata" ieri anche dalla pagina Facebook del Comune di Ancona-Informacittà, ma di questa straordinaria partecipazione ha parlato Fabio Luna, presidente regionale del Coni Marche: "E’ un orgoglio per tutto lo sport marchigiano – ha dichiarato Luna –, una dimostrazione della crescita dell’atletica nella nostra regione che sta dando ottimi risultati anche a livello giovanile, come nel caso di Alice Pagliarini che recentemente ha conquistato due argenti agli Europei giovanili in Slovenia. Da Tamberi ci aspettiamo tanto, come se lo aspetta lui, sappiamo quanto ci tenga a questo Mondiale, ha puntato tutta la stagione su questo appuntamento ed è l’unico titolo che gli manca. Per Barontini, invece, è la prima volta e sarà un’esperienza utile per il futuro. E’ un riconoscimento alla crescita dell’atletica marchigiana che giunge in una stagione d’oro per lo sport marchigiano. Una stagione in cui questa partecipazione di Tamberi e Barontini è una conferma di quanto vissuto nelle scorse settimane, senza dimenticare i tre giocatori di basket marchigiani sui dodici convocati per il Mondiale (che comincerà il 25 agosto, ndr), qualcosa di storico. Sono dimostrazioni di qualità, quella del livello delle nostre federazioni come delle nostre società sportive, con i loro tecnici e i loro atleti".

Su Tamberi e Barontini anche l’assessore allo sport e vicesindaco di Ancona, Giovanni Zinni: "Sono due straordinari atleti, da questo punto di vista Ancona deve essere profondamente orgogliosa di vederli ogni giorno allenarsi e vivere qui. Siamo doppiamente orgogliosi e cercheremo di mettercela sempre tutta per aiutare i nostri atleti ad allenarsi nelle nostre strutture".

Giuseppe Poli