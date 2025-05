Ancona ospita i Campionati Nazionali Universitari: 4000 atleti in gara

Dal 24 maggio al 1° giugno prossimi, Ancona sarà luogo d’incontro di ben 4000 atlete e atleti, provenienti da tutta Italia, che parteciperanno alla 78° edizione dei Campionati Nazionali Universitari per cimentarsi in 16 discipline ufficiali e 9 opzionali scelte dal comitato organizzatore. Un evento di straordinaria importanza per il capoluogo dorico appena un mese dopo l’Erasmus Generation Meeting che ha portato in città migliaia di studenti di oltre 40 nazionalità. Il Campionato, che vedrà assegnare 450 medaglie è stato presentato ieri ed è stato organizzato dal CUS Ancona, Comune di Ancona e Università Politecnica delle Marche. Il tutto sotto la direzione organizzativa di FederCUSI, con il patrocinio del CONI, la collaborazione delle Federazioni Sportive Nazionali e il contributo di ANCI Marche. "Questo evento non sarebbe stato possibile - ha detto il rettore Gian Luca Gregori - senza la fortissima coesione tra tutte le istituzioni coinvolte. Lo sport e lo studio assieme alla socialità e alla condivisione di esperienze sono elementi positivi e arricchenti, fondamentali per i nostri studenti".

La manifestazione prenderà avvio domenica 25 maggio con la sfilata degli atleti lungo corso Garibaldi per concludersi in Piazza Pertini dove avverrà l’inaugurazione ufficiale alla presenza della campionessa anconetana di fioretto Serena Rossini, medaglia d’oro alle Universiadi 2023. Gli studenti si confronteranno nelle discipline: Calcio a 11, Calcio a 5, Pallavolo femminile e maschile, Pallacanestro maschile, Atletica leggera, Judo, karate, Lotta, Rugby a 7, Scherma, Taekwondo, Tennis, Tennistavolo, Tiro a volo, Padell, BeachVolley, Basket 3 vs 3, Scacchi, Gimcana Western, Monta da Lavoro, Corsa su strada, Arrampicata. Discipline che si terranno in tutti gli impianti sportivi della città.

In Piazza Pertini verrà allestito un villaggio dei Campionati con uno spazio di circa 600 mq e un auditorium con 60 posti a sedere e video wall per convegni seminari e incontri a tema come quello del 28 maggio con il Panathlon Ancona. Ci sarà anche un punto dove saranno raccontate le storie degli studenti e studentesse che hanno la doppia carriera, sportiva e universitaria. "Un onore ospitare questo evento ad Ancona - ha detto l’assessore alle Politiche giovanili Marco Battino - per la prima volta nella nostra città. Ancona sarà all’altezza di questo appuntamento". Il Comune per l’occasione allestirà, in piazza Pertini, un palcoscenico per esibizioni musicali, da tenersi nelle serate dei Campionati e la chiusura prevista per il 31 maggio. "La Regione - ha sottolineato l’Assessore regionale allo Sport Chiara Biondi - sostiene questi Campionati perché crede fortemente nel valore educativo e formativo dello sport". Informazioni su: www.cnu2025ancona.it