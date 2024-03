Ancona, ossessione da tre punti. Torres da battere per respirare

Se per l’Ancona c’è una partita da provare a ogni costo a vincere, è proprio quella in programma oggi al Del Conero contro la Torres. Colavitto (squalificato) recupera giocatori importanti, come Spagnoli, Mondonico e Prezioso, che in una rosa non certo lunga fanno la differenza, a patto di essere in campo insieme ad altri protagonisti in biancorosso come Perucchini, Martina, Saco e a fianco a chi in questo contesto può fare bene, come Cella, Clemente, Pasini, Cioffi e Giampaolo.

La sconfitta di Perugia ormai è alle spalle, mancano sette partite alla fine della stagione regolare, la classifica è quella che è, ma a sostenere la squadra in questa corsa a tappe verso la salvezza diretta c’è il pubblico anconetano, che può sfruttare l’occasione e la giornata primaverile per stringersi intorno alla squadra in questo momento difficile e spingerla oltre l’ostacolo Torres, oggi al completo. Un avversario che incute timore, se si considerano la seconda posizione in classifica, le sei vittorie consecutive da cui proviene, la consapevolezza che dimostrano i sardi ogni volta che scendono in campo, capaci anche di fare vittime illustri. Pur senza lo squalificato Marenco e gli infortunati Paolucci e Pellizzari, però, l’Ancona sa di dover rispondere presente e di doverlo fare assolutamente oggi pomeriggio: per il suo pubblico quanto per la situazione difficile in cui è riuscita a infilarsi giornata dopo giornata, ma anche per dimostrare che questa squadra, seppur corta e incompleta, ha in sé le qualità sufficienti per riuscire a centrare la salvezza senza passare dai playout. Vincere sarebbe benzina per il motore biancorosso, e fare punti è l’urgenza del momento: di recente al Del Conero l’Ancona ha vinto solo contro Fermana e Olbia, poi c’è il successo di Pineto. Davvero poco per pensare di salvarsi evitando i playout. Eppure ora la corsa a tappe prevede nove punti da riuscire a conquistare nell’arco delle prossime sette partite, proprio a cominciare dall’appuntamento odierno. Servono i gol del bomber di Pordenone, ma anche quelli di chi gli gira intorno, servono punti, serve una prestazione all’altezza delle aspettative ma anche di più, capace di sorprendere gli uomini di mister Greco, colpendoli nelle loro sicurezze e nella loro solidità.

In fin dei conti alla Torres perdere una partita non cambierebbe nulla, in classifica, mentre cambierebbe molto per i biancorossi. Ecco perché oggi più che mai per Spagnoli e compagni questa è una partita da vincere. Lo scorso anno al Del Conero finì 1-1 con reti di Scappini e poi di Spagnoli su calcio di rigore. Era un’altra Ancona, ma anche tutt’altra Torres. In passato è il segno X quello a prevalere ad Ancona nelle sfide tra dorici e sassaresi. Ma i dorici oggi devono assolutamente puntare ai tre punti.

Giuseppe Poli