Ancona Pareggio acciuffato solo nel finale

ANCONA

(4-3-3): Simoncelli; Ippoliti, Gemini, Salviato, Filì; Di Prisco (28’ st Rao), Di Gilio, Marchetti; Stampete (42’ st Pagni), Pacchioni (23’ st Gomez), Seck (15’ st Bauco, 36’ st Mellini). A disp. Bianco, Ferrari, Tortora, Fagotti. All. Schettino.

ANCONA (3-5-2): Laukzemis 7; Rovinelli 5,5 (26’ st Bellucci N. 5,5), Codromaz 7, Magnanini 6; Bugari 5,5 (26’ st Marino 6), Sare 5 (11’ st Varriale 4), Gulinatti 5,5 (32’ st Martiniello sv), Useini 5 (42’ st Azurunwa sv), Pecci 6; Alluci 6, Battistini 6,5. A disp. Bellucci F., Merighi, Boccardi, Gianelli. All. Gadda 6,5.

Arbitro: Mascolo di Castellammare di Stabia.

Reti: 31’ st Gomez, 44’ st Battistini.

Note - Ammoniti: Magnanini, Rovinelli, Gemini e Codromaz; espulso al 18’ st Varriale; spettatori: 550 circa, compresi 123 anconetani; recuperi: 2’+ 5’.

Un gol di Battistini nel finale salva l’Ancona, i dorici strappano un pari al Tomei in dieci contro undici in una partita sofferta oltre le attese.

Di fronte a un avversario molto determinato e su un campo che rende estremamente complicato il gioco dorico, la squadra di Gadda è costretta ad aggrapparsi alle parate di Laukzemis e all’occasione da gol gentilmente concessa dalla retroguardia del Sora nel finale, per strappare un punto.

Ma davanti ai 123 tifosi anconetani, giunti a sostenere la squadra anche al Tomei, quella di ieri passa in archivio come una delle peggiori prestazioni stagionali dell’Ancona, pur priva di Belcastro e Martiniello.

Gadda, infatti, deve fare a meno di entrambi, a causa della febbre dei giorni scorsi, e si affida quidni a Battistini e Alluci in attacco.

L’Ancona soffre, il Sora è più dinamico e propositivo, arriva prima su quasi tutte le seconde palle, sfrutta meglio gli spazi.

Dopo pochi minuti la prima parata di Laukzemis su Pacchioni. I dorici sono in difficoltà, alla mezz’ora arriva il secondo miracolo di Laukzemis su tiro di Seck da trenta metri.

L’unica conclusione dorica verso la porta avversaria è quella di Codromaz, di testa out su angolo di Alluci.

L’Ancona comincia bene la ripresa, il tap-in fuori di poco di Useini e la conclusione di Alluci lasciano ben sperare.

Ma poco dopo Varriale, entrato per Sare, si fa espellere, rosso diretto per fallo di reazione su Di Gilio: Ancona in dieci e partita in salita.

Anche perché l’episodio dà fiducia al Sora che trova il vantaggio alla mezz’ora: Bauco sfugge a Bellucci e calcia di destro, Laukzemis si oppone ma Gomez sulla respinta indovina lo spiraglio giusto.

Così a partita quasi conclusa un intervento goffo di Gemini libera al limite dell’area Battistini che con un pallonetto batte Simoncelli proprio sotto la curva dorica. Una rete che vale il pari, sicuramente un punto d’oro per come s’era messa la partita nel secondo tempo.

Giuseppe Poli