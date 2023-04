Ancona, "passeggiata" visionaria tra storie e culture diverse

Si intitola ‘Walkabout Promenade’ il progetto performativo firmato da Sonia Antinori, a cura di Ruggero Franceschini, che venerdì (ore 18.30) e sabato (ore 16.30 e 18.30) arriva ad Ancona dopo le date milanesi. E’ un viaggio visionario nel mondo di oggi sulle tracce delle ‘Vie dei Canti’ di Chatwin, alla scoperta di ‘altri’ percorsi e visioni nei territori marchigiani (oltre ad Ancona, domenica è coinvolta Recanati).

In pratica si tratta di ‘passeggiate’ in cui protagonisti sono gli intrecci di percorsi naturali o urbani, i crocevia di incontri fra storie e culture diverse. Con l’ausilio di cuffie wi-fi gli spettatori-camminanti sono accompagnati lungo il tragitto dai diari di viaggio di Sonia Antinori (Cuba, Burkina Faso, Messico, Australia), stimolati dalle suggestioni fotografiche di Lucia Baldini, e trasportati dalla musica originale del compositore Arlo Bigazzi.

Bianca Ottaviani, musicista, cantante e compositrice anconetana, come un novello Virgilio guida i partecipanti nella ‘promenade’ alla scoperta di una cartografia del territorio attraverso un ascolto visivo di terre e mondi lontani e vicini. Mediando fra pubblico e spazio, il performer dirige lo sguardo dei partecipanti e attira quello degli abitanti del luogo. Si fa garante di un patto che cambi, in modo diverso, la percezione dello spazio pubblico sia in chi lo conosce che in chi lo incontra per la prima volta. Il termine walkabout, reso celebre nel mondo occidentale da Bruce Chatwin, deriva dalla cultura aborigena australiana e in particolare dalle cartografie orali che, combinando esplorazioni a piedi con camminate e canti (parole in versi) creavano una mappa del deserto condivisibile e trasmissibile di generazione in generazione.

Attraverso una pratica nomadica si attiva quell’esperienza poetica che favorisce il processo di immersione in una realtà ‘altra’ esplorata attraverso il movimento e il guardare. Come il walkabout degli aborigeni cerca di addomesticare il deserto, la performance illumina un territorio urbano o naturale che a volte spaventa nel suo caos. ‘Walkabout Promenade’ è una produzione Malte, realizzata con il contributo di Mic e Regione. Il punto di ritrovo è piazza del Crocifisso. Biglietto 10 euro (posti limitati) su www.vivaticket.com. Info [email protected]