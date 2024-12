Ancona Per l’attacco spunta Ameth Fall

Ieri s’è aperto ufficialmente il calciomercato dilettanti e l’Ancona è a caccia di un centravanti. Mentre in questi giorni si attende l’ufficializzazione di alcune uscite – quella di Pangrazi che va in prestito ai Portuali in Eccellenza è ormai nota – l’Ancona con in testa il direttore sportivo Pietro Tamai e il direttore generale Francesco Ancarani va a caccia di un giocatore d’area di rigore che sia utile per questa stagione ma anche per la prossima, un centravanti vero, capace di farsi spazio in area, di lottare, di tenere la palla, forte di testa, capace di segnare ma anche di far alzare la squadra e di lavorare per i compagni. Uno alla Galesio, per capirsi, il centravanti argentino del Teramo che finora ha messo a segno sei reti, non un’enormità, ma che con la sua fisicità fa da punto di riferimento dell’attacco per i suoi compagni di squadra.

Ecco, dunque, tracciato l’identikit del centravanti che cerca la società del presidente Polci. Tra i nomi emersi e che farebbero il caso dell’Ancona ci sono Nicholas D’Este, bolognese classe 1996 al momento in forza al Gavorrano, ma anche Ameth Fall, il centravanti senegalese classe 1991 attualmente al Chieti, sette gol in questo campionato. Sul fronte uscite dovrebbero essere numerosi i giocatori che lasceranno l’Ancona in questo mese di dicembre, perlopiù under: detto di Pangrazi, gli altri potrebbero essere Mazzoni, Dama e Savor. Mazzoni perché nonostante le indiscutibili qualità fatica a trovare spazio in squadra, gli under di casa Ancona provati da Gadda finora sono Useini, Bugari e il portiere Bellucci, non è improbabile che lo staff punti su questi, insieme naturalmente ad Amadori, e poi a Marino, Ramires, Merighi ai portieri e ad Azurunwa. Mazzoni è dell’Ancona e per lui potrebbe valere lo stesso discorso fatto per Pangrazi, mentre Dama e Savor dovranno trovare altre destinazioni.

Se queste saranno le partenze, in quota under resterebbero tre portieri più sette giocatori di movimento, e questo permetterebbe l’inserimento almeno del centravanti, visto che anche il trequartista Sambou potrebbe finire nell’elenco dei giocatori cedibili. Intanto la squadra è tornata ieri pomeriggio ad allenarsi al Coppo di Sirolo, tutti a disposizione di Massimo Gadda, tranne Gianelli. Alluci rientra dal turno di squalifica: un recupero prezioso in vista della partita di domenica contro il Fossombrone. Oggi doppia seduta di allenamento, la mattina al Dorico e il pomeriggio nuovamente al Coppo.

