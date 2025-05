Ancona, petardi fuori dallo stadio: daspo di un anno per due tifosi

Il questore di Ancona ha emesso due provvedimenti di daspo sportivo nei confronti di due giovani tifosi dell’Ancona, entrambi italiani di circa vent’anni, a seguito degli episodi avvenuti lo scorso aprile durante l’incontro di Serie D tra Ancona e Castelfidardo, disputato allo stadio Del Conero. Nel corso del match, la tifoseria dorica aveva inscenato una contestazione rimanendo all’esterno del settore riservato, da dove erano stati lanciati e fatti esplodere due grossi petardi nei pressi dei tifosi presenti. Le indagini condotte dalla Digos hanno portato all’identificazione di due presunti responsabili, denunciati in stato di libertà per il reato di lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive. Alla luce degli elementi raccolti, il questore ha disposto il divieto di accesso per un anno a tutte le manifestazioni calcistiche sul territorio nazionale nonché l’obbligo di non stazionare nei pressi degli impianti sportivi da due ore prima a due ore dopo ogni evento.