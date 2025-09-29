Ancona, poker di vittorie senza brillare. Il Castelfidardo spreca anche un rigore

0

ANCONA

(4-3-3): Amato 6; Bugari 6, Fiscaletti 5,5, Massa , Mataloni 5,5; Clerici 6, Tarulli 6 (32’ st Stragapede ng), Palestini 5,5 (22’ st Morais 6); Cilenti 5 (13’ st Zanutel 5), Traini 5,5, Bartoli 5 (32’ st Abagnale ng). A disp. Coccia, Locanto, Dovhanyk, Garbattini, Taddei. All. Cuccù 6.

ANCONA (4-2-3-1): Salvati 6; Ceccarelli 6 (34’ st De Luca 6), Bonaccorsi 6, Rovinelli 6 (1’ st 14 Petito 6), Calisto 6,5; Gelonese 7, Gerbaudo 6,5; Zini 6,5, Meola 6 (34’ st Attasi ng), Pecci 6 (20’ st Cericola 5,5); Kouko 7 (6’ st Gubellini 5,5). A disp. Mengucci, Miola, Proromo, Matese. All. Maurizi 6,5.

Arbitro: Ambrosino di Nola.

Reti: 7’ Kouko.

Note - Ammoniti: Rovinelli, Bugari, Bonaccorsi, Morais, Arena sulla panchina dorica; spettatori: un migliaio circa.

L’Ancona non si ferma più: passa anche a Castelfidardo senza brillare particolarmente, soprattutto in una sofferta ripresa, e centra la quarta vittoria consecutiva. Ai dorici basta un buon primo tempo e poi una seconda metà gara tutta giocata di contenimento. Un Castelfidardo che da parte sua mette in campo subito il giusto approccio alla gara, aggredisce alto, conquista subito due occasioni da gol, per poi spegnersi dopo la rete messa a segno dall’Ancona – terzo centro in campionato per Kouko – e non riuscire più a costruire una limpida occasione da gol. Anche per merito dell’attenta difesa dei dorici. Per i biancoverdi è la quinta sconfitta consecutiva che coincide con l’ultimo posto in solitaria. Se da un lato la squadra di Cuccù deve recitare il mea culpa per le occasioni sprecate nei primi minuti e per il contraccolpo subito dopo il gol dell’Ancona, dall’altro la squadra di Maurizi domina solo in un primo tempo a senso unico, dopo il doppio brivido dei primi minuti: prima l’opportunità di Clerici cui si oppone Salvati in uscita, poi il fallo da rigore di Rovinelli su Traini, che Clerici spreca dagli undici metri sparando la conclusione sulla traversa con palla che rimbalza in campo.

Una manciata di minuti e l’Ancona passa in vantaggio: rimessa laterale da sinistra, Gelonese gira un pallone in area sul secondo palo trovando Kouko che anticipa Mataloni e di testa in tuffo realizza la rete dell’1-0. Il Castelfidardo subisce il contraccolpo, nel giro di pochi minuti l’Ancona crea due occasionissime per raddoppiare. Il Castelfidardo prova a cambiare marcia nella ripresa aumentando l’intensità. L’Ancona bada al sodo, si difende distendendosi in contropiede a sprazzi senza mai trovare lo spunto per raddoppiare. I cambi non modificano l’inerzia della gara, decisamente più noiosa del primo tempo, i dorici mantengono la solidità difensiva e la concentrazione per portare a casa tre punti per la sua corsa.

Giuseppe Poli