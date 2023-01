Ancona, poliziotto spara al rivale: "Le urla, i colpi e l’inseguimento come nei film"

Ancona, 23 gennaio 2023 – “Ho sentito una discussione e ho iniziato ad insospettirmi. Poi delle urla, un primo sparo. Non era un petardo, molto peggio. Poi il secondo colpo. Quindi ancora grida: ‘Andiamo, scappiamo via’. Alcune persone a bordo di un furgone bianco, altre due su una Punto nera. Sono sfrecciate a tutta velocità verso piazza Salvo D’Acquisto". È la testimonianza choc di Francesco Saverio De Dominicis, anziano che vive con la moglie in un appartamento di una palazzina che sorge lungo via Flavia, proprio di fronte al centro giovanile dove è avvenuta la sparatoria che ha sconvolto Ancona. L’uomo era ancora sveglio quando è accaduto il tutto e, nonostante la scarsa visibilità, è riuscito ad intravedere qualcosa da casa sua. "Ero qui – indica con la mano De Dominicis, quando lo raggiungiamo all’interno dell’abitazione – Ero seduto sul divano, nel salone. Avevo appena terminato di vedere la trasmissione di Maria De Filippi, ‘C’è posta per te’, e avevo girato su un altro canale musicale per ascoltare delle canzoni. Sono un grande appassionato di musica", confida il pensionato al Carlino. Ed entra nei dettagli del suo racconto. "Indicativamente saranno state tra le 2 e le 3 del mattino, non so...