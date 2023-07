Ancona, Potenzialità da Sfruttare e Messaggio da Lanciare Urbi et Orbi

Lo sappiamo bene che questa è una città che può offrire molto, che ha grandi potenzialità. Tutte cose risapute. Ma se poi ce le diciamo tra di noi, dentro quattro mura, restano solamente là. Il messaggio è da lanciare urbi et orbi. Con i fatti. Arrivano le crociere? I negozi, tutti, devono restare aperti. Avete presente dei Corsi vivi con i caffè, i tavoli all’aperto, eventi per i viaggiatori, intrattenimenti per i bambini, iniziative e prezzi non da scuoiapelle? Ecco. E’ estate e arrivano gli stranieri con navi, treni e pullman: le chiese e i monumenti devono essere accessibili, possibilmente anche di mattina. E’ luglio, non novembre.

Andrea Massaro