Ancona, presentazione con ritardo. A Fermo 980 posti per i tifosi dorici

E’ il giorno della presentazione ufficiale dell’Ancona, che stasera sul palco di piazza Cavour dalle 20.45 farà il suo défilé davanti alla città tinta di bianco e rosso. Prima squadra, e poi settore giovanile e la femminile dell’Ancona Women Respect, a turno saliranno sul palco con il presentatore della serata, il giornalista Andrea Carloni, e naturalmente con soci e direttivo della Ssc Ancona e con l’amministrazione comunale. Dopo la prima vittoria in campionato contro l’lsernia, seguita a un’estate terribile vissuta dagli sportivi anconetani tra rabbia, paura e dubbi su tutto e tutti, l’arrivo di Gadda e Guerini e il loro primo mese di lavoro – loro e dello staff – sembrano aver dato un indirizzo, ma soprattutto una prospettiva alla neonata società di Marconi&Polci. Realtà che se da un lato ha ancora tanto da fare per crescere e consolidarsi, dall’altro ha il merito, insieme al sindaco Silvetti, di aver ridato vita al calcio anconetano permettendogli di disputare il campionato di serie D. E di averlo fatto, anche qui, con interessanti prospettive, come dimostrano il gioco espresso domenica scorsa dalla squadra di Gadda e il conseguente gradimento riscontrato sugli spalti che si riflette sulla campagna abbonamenti. Stasera sfileranno tutti i giocatori, compreso l’ultimo innesto Luca Magnanini, difensore mancino classe 2003, ex Ravenna al pari di Alluci, Boccardi, Sare e Marino, già tesserato e pronto per mettersi a disposizione del mister in vista della partita di Fermo. Il suo ruolo è quello di braccetto sinistro della difesa a tre, ma anche di centrale o, in alternativa, di quinto di centrocampo a sinistra. Stasera potrebbe esserci anche il terzo portiere, il 2006 Filippo Bellucci, di Senigallia proveniente dal Fano, che sarà tesserato in settimana e che disputerà anche il campionato con la juniores nazionale. Intanto la riunione che s’è tenuta alla questura di Fermo ha dato il via libera alla vendita dei biglietti per gli anconetani che domenica vorranno assistere alla partita del Recchioni. La riunione del Gos che s’è svolta ieri mattina a Fermo, infatti, non ha evidenziato particolari criticità in merito alla sfida. A disposizione del settore ospiti per i tifosi biancorossi ci saranno dunque 980 biglietti. La prevendità comincerà oggi, non prima del secondo tavolo tecnico cui parteciperanno anche i rappresentanti delle due società, che permetterà di definire gli ultimi dettagli logistici, e si concluderà sabato alle 19. Prezzi e circuito saranno comunicati oggi dalle società. In vista del primo derby stagionale, i Cuba e Noi Biancorosse stanno organizzando un pullman per Fermo, i contatti sui social.

Giuseppe Poli