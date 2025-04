ANCONA Primario indagato: "Operazioni vietate in ospedale"

Senza autorizzazione avrebbe operato pazienti privati a Torrette (Ancona), nell’ospedale regionale cui aveva garantito l’esclusività della professione. È l’accusa nei confronti del medico-chirurgo Maurizio Iacoangeli, 66 anni, direttore della clinica universitaria di neurochirurgia e professore ordinario al dipartimento di medicina della Politecnica: è indagato per truffa aggravata ai danni dello Stato. Nell’ambito dell’indagine, avviata alla fine del 2024, i carabinieri del Nas hanno sequestrato materiale probatorio in un reparto. Secondo l’addebito, il professionista non avrebbe potuto svolgere attività intramoenia, cioè la libera professione intramuraria al di fuori dell’orario di lavoro e per cui il paziente paga direttamente al medico che utilizza le strutture dell’ospedale. Stando alle accuse, l’indagato avrebbe esercitato in diversi centri medici extra ospedalieri, portando poi i propri pazienti a Torrette per operarli. Circostanze, sempre per l’ipotesi accusatoria, che avrebbero creato problemi anche per le liste di attesa, dovuti a una presunta corsia preferenziale per i pazienti del medico. Saranno utili gli accertamenti sui dispositivi informatici che il medico utilizzava, sul cellulare e sulle cartelle cliniche sequestrate dal Nas. L’azienda ospedaliero-universitaria ha avviato un monitoraggio sulle attività connesse alle ipotesi di indagine e non ha adottato provvedimenti nei confronti del medico. "Il mio assistito chiarirà sotto ogni aspetto la propria posizione", dice l’avvocato Luca Pascucci, che assiste il neurochirurgo.