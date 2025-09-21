Ancona, primo derby stagionale. Test severo con l’Atletico Ascoli

E’ il primo derby di questo campionato e l’Ancona vuole affrontarlo nel modo migliore. Cioè con l’obiettivo di fare il massimo per tornare a casa con i tre punti. Atletico Ascoli-Ancona si gioca oggi pomeriggio alle 15 allo stadio di Castel di Lama, centro dell’Ascolano certamente più noto per la produzione del vino che per ospitare importanti partite di calcio. Proprio per questioni logistiche, oltre che di ordine pubblico, la questura di Ascoli ha deciso che la gara si giocherà a porte chiuse.

In compenso gli anconetani potranno seguire la sfida sia in diretta radio, su Radio Arancia, sia in diretta streaming tv sulla pagina atleticoascolidiretta.it al costo di 8 euro, oppure con i flash su Radio Arancia. Per l’Ancona si tratta di un match ad alta intensità, non solo perché è un derby, appunto il primo di questo campionato, ma perché è uno di quelli speciali, visto che tra biancorossi e bianconeri la rivalità è da sempre storica e molto elevata.

Tra l’altro proprio lo scorso anno l’Ancona sul campo di Ascoli, il Bartolini, andò a vincere per 2-1 (gol di Belcastro e Alluci). Però era il dodicesimo turno di campionato, stavolta appena il terzo.

Il tutto in un girone in cui è ancora presto per capire quali sono i veri valori. L’Ancona ha comunque l’obiettivo dichiarato di arrivare tra le primissime posizioni per giocarsi sino in fondo la possibile vittoria di questo campionato.

Un obiettivo che passa per i risultati del campo e questa seconda trasferta consecutiva, dopo il ko in casa con l’Ostiamare e il blitz di Termoli, rappresenta un test severo per la formazione di mister Maurizi. Non solo per la caratura dell’avversario, considerato tra i possibili protagonisti del girone, ma anche, appunto, perché si tratta di un sentitissimo derby.

Che si giocherà in totale assenza di pubblico e in un’atmosfera surreale, un ambiente cui i giocatori dovranno adattarsi in fretta. L’Ancona è chiamata a ripetere la buona prova con punti offerta a Termoli, Maurizi può contare su quasi tutto l’organico a propria disposizione.

Non ci saranno né Sparandeo, forse neanche Zini, anche se quest’ultimo ha ripreso ad allenarsi con i compagni, e la formazione dovrebbe essere la medesima di domenica scorsa, con qualche dubbio che riguarda il trequartista, con Meola leggermente favorito su Attasi. Sul fronte ascolano Seccardini appare anche lui intenzionato a replicare l’undici che una settimana fa ha pareggiato a Notaresco.

Giuseppe Poli