Ancona, primo posto matematico a un punto

In questo fine settimana potrebbe arrivare il primo posto per Ancona. "Siamo ad appena un punto dal primo posto matematico – esclama coach Dore Della Lunga -. Ma vogliamo vincere entrambe le partite da disputare al PalaBrasili. Saranno altre due finali. Undici vittorie consecutive non sono la normalità, non è un ruolino di marcia che si vede abitualmente. È il frutto di allenamenti svolti sempre con serietà e costanza, ovviamente con un’elevata qualità tecnica di base. Va dato merito ai miei giocatori". Adesso sotto con il Rubicone dopo la vittoria di Forlì. "Un confronto non semplice contro una compagine che all’andata ci ha battuto. Dovremo esprimerci al meglio. Nell’ultimo turno abbiamo giocato bene, contro una squadra che a muro è forse fra le migliori del girone. Siamo stati bravi a spingere sull’acceleratore nel momento decisivo".