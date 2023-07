Ancona pronta ad accogliere 199 migranti, il sindaco Silvetti assicura la migliore accoglienza

"L’amministrazione comunale farà di tutto per garantire la migliore accoglienza" ai migranti della nave umanitaria Humanity 1 a cui è stato assegnato il porto di Ancona. A dirlo, è il sindaco Daniele Silvetti, in vista dello sbarco di 199 naufraghi previsto al momento per la mattina di domani. "Siamo pronti a rispondere con efficienza per accogliere nel migliore dei modi i minori e gli adulti". Quello della Humanity 1 è lo sbarco di migranti più numeroso avvenuto finora ad Ancona dal gennaio 2023.