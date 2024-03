Ancona, punti pesanti: primato consolidato

3

SAN MARINO

0

PARZIALI: 25-14, 25-12, 25-20

THE BEGIN : Giorgini, Larizza 3, Giombini, Pulita, Albanesi, Gasparroni 3, Fantauzzo 8, Tomassetti, Ferraro 12, Ferrini 19, Sansonetti, Ujkaj, Santini 15. All. Della Lunga.

PROMOPHARMA SAN MARINO: Kiva, Frascio 3, Rondelli 1, Bernardi 3, Carigi, Rizzi, Muccioli, Benvenuti 8, Ricci, Marcovecchio 9, Baciocchi, Volpinari 1, Paganelli. All. Ricci.

Arbitro: Petterini

Altri tre punti per Ancona che vince in tre set contro San Marino e allunga di tre punti in classifica nei confronti di Castelferretti. Sugli scudi Ferrini e Santini, ma tutta la squadra gioca ottimamente. Buon viatico in vista del big match di sabato proprio contro la seconda forza del campionato, Castelferretti, ora a -6. La gara contro San Marino non è mai in discussione, con i dorici che impongono il loro gioco, dettando i ritmi e attaccando con efficacia. Buona anche la difesa che consente di chiudere senza troppi patemi il terzo e ultimo set.