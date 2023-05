Ancona, riapre la storica porta della Mole Vanvitelliana

Ancona, 6 maggio 2023 -Riapre la storica porta della Mole Vanvitelliana di Ancona. L’appuntamento è per domani, 7 maggio, alle 18. Stiamo parlando della maestosa porta in legno di fronte al bar Baccà, nei pressi della fiera della pesca.

Dal Comune di Ancona, soddisfatto l’assessore alla cultura uscente, Paolo Marasca: “Una volta, sulla Mole non c’erano ponti, era un’isola sul mare e si accedeva dalle varie porte. Questo spazio, in antichità, serviva a far entrare merci e a depositarle”. “Fino a 50 anni fa – prosegue – lo spazio di banchina antistante la porta era occupato abusivamente dall’attrezzatura di alcuni pescatori di vongole. Per loro, anche con la collaborazione della Capitaneria di Porto, si è finalmente trovata una sistemazione alternativa e siamo riusciti a riaprire questa porta». Una porta che in pochi conoscono e che si chiama “Porta d’acqua”: “È l’unica porta rimasta ad affacciarsi direttamente sul mare”.