Ancona sbarca a Sanremo. Un villaggio del Comune

Ancona sbarca al Villaggio del Festival di Sanremo. Appuntamento per martedì 6 febbraio, in occasione del format ´Comuni in piazza´. L’evento si colloca all’interno di un progetto promozionale che riguarda l’intera regione, è organizzato dalla Camera di Commercio con la partecipazione della Regione Marche e si svolgerà a Sanremo dal 6 al 10 febbraio, in occasione del festival. Il Villaggio, allestito nel parco di Villa Ormond e in piazza Bresca, sarà punto di riferimento per cantanti, istituzioni, associazioni, studenti e aziende. "Si tratta senza dubbio di un’ottima occasione per accrescere la visibilità turistica e promuovere Ancona a livello nazionale e internazionale in concomitanza con uno dei più importanti e significativi eventi mediatici del panorama italiano dello spettacolo e della comunicazione", afferma l’assessore al turismo, Daniele Berardinelli. La scelta è stata quella di promuovere il patrimonio straordinario del territorio e le sue eccellenze in modalità multicanale: con la diffusione di clip con contenuti turistico e culturali, con la promozione cartacea tradizionale e attraverso i social media, ma anche, e soprattutto, grazie a un evento immersivo finalizzato anche alla costruzione del progetto di turismo digitale realizzato con il supporto della Facoltà di ingegneria edile e architettura dell’Università Politecnica delle Marche. Quest’ultimo strumento, attraverso i visori smart che lo condurranno all’interno del mondo del metaverso, consentirà al pubblico presente nella piazza sanremese di conoscere, ambienti, luoghi e spazi della città, acquisendo in prima persona informazioni utili alla scelta delle visite e dei percorsi più interessanti per ciascuno. I potenziali turisti potranno così cominciare a respirare l’aria del capoluogo dorico ancor prima di arrivare in città.

Nicolò Moricci