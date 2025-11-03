Ancona sempre più all’inseguimento. Rovinelli manda ko il Giulianova

Ancona 1Giulianova 0

(4-2-3-1): Salvati 7; Ceccarelli 6 (29’ st Mancino 6), Bonaccorsi 6,5, Rovinelli 7,5, Calisto 6 (35’ st Sparandeo sv); Miola 6 (17’ st Proromo 6,5), Gerbaudo 7,5; Zini 6 (45’ Pecci 6,5), Meola 6, Cericola 6 (49’ st Petito sv); Kouko 6. A disp. Mengucci, Attasi, De Luca, Di Blasio. All. Maurizi 6,5.

GIULIANOVA (3-5-2) Vandelli 6; Morri 6, Pertosa 6 (46’ st Scimia sv), Vuillermoz 5,5; Crosariol 6, Scarsella 6, Esposito 6,5, Vitale 5,5 (25’ Mbaye 6, 46’ st Cisse sv), Agostini 5; Odianose 6 (38’ Spalek 6, 37’ st Gallo sv), Martiniello 6,5. A disp. Morigi, Pesoli, Giglio, Fiaschi. All. Pergolizzi 5,5.

Arbitro: Pascuccio di Ariano Irpino 6.

Reti: 41’ st Rovinelli.

Note - Ammoniti: Bonaccorsi, Rovinelli, Morri, Agostini, Pecci, Crosariol, Pertosa, Mancino e il tecnico Pergolizzi; espulso al 14’ st Agostini per doppia ammonizione; spettatori: 2086 compresa quota abbonati; recuperi: 3’ pt, 5’ st.

Su un campo ridotto a campo da beach soccer l’Ancona va a cogliere la vittoria più sporca e sofferta di questi due mesi. Decide Rovinelli di testa a una manciata di minuti dal termine con il Giulianova in dieci uomini per l’espulsione di Agostini per doppia ammonizione. Tre punti d’oro per i dorici, conquistati in una partita molto difficile, sicuramente giocata non all’altezza delle prove migliori, anche a causa delle condizioni pietose del manto erboso di Passo Varano che trasformano una partita di calcio in una di rugby. Novanta minuti più combattuti che giocati, in cui i biancorossi riescono a costruire ben poche occasioni da gol, come peraltro gli avversari. L’Ancona finisce così per trovare il gol partita proprio quando la gara sembra avviarsi a una conclusione senza reti, andando a cogliere tre punti pesantissimi per la classifica che le permettono di avvicinarsi a tre lunghezze dall’Ostiamare, fermata sul pari dal Teramo, e allungando a +3 proprio sui teramani, sorpassati dal Notaresco. Peccato solo per il giallo a Bonaccorsi che era in diffida e che in virtù della somma dei cartellini dovrà saltare per squalifica la trasferta di Sora. Per l’Ancona è la terza vittoria consecutiva e il nono risultato utile di fila, undicesimo se si considerano anche gli incontri di Coppa. Terzo gol stagionale per Rovinelli, capitano biancorosso per l’occasione vista l’assenza di Gelonese al secondo turno di squalifica: il centrale di difesa confeziona nuovamente una prova impeccabile, andando a staccare con un tempo perfetto sul corner di Cericola trasformato in assist. Per il resto tanti errori da parte dei dorici, un gol annullato a Martiniello per fuorigioco e un grande intervento di Salvati proprio su conclusione dell’ex. Nell’ultima mezz’ora l’Ancona concretizza così una superiorità rimasta sulla carta per quasi tutta la partita.

Giuseppe Poli